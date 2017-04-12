İngiliz Economist'ten Türkiye kayıyor kapağı

Referanduma sayılı günler kala Avrupa medyası bu süreçte hayır cephesine destek verdi.

15 Nisan'da piyasaya çıkacak olan İngiliz The Economist ise bu sayıdaki makalede anayasa değişikliği referandumu kapağa taşıdı.





THE ECONOMİST'İN DERGİ KAPAĞI: TÜRKİYE DİKTATÖRLÜĞE KAYIYOR

İngiltere'de yayın yapan The Economist'in 15 Nisan'da piyasaya çıkacak olan dergi, "Türkiye diktatörlüğe kayıyor" başlığını taşıyor.

Derginin yayımlanacak olan makalesinde Recep Tayyip Erdoğan'ın on yıllardır en sert darbeyi yürüttüğü! ve Batı'nın Türkiye'yi terk etmemesi ifadeleri yer aldı.