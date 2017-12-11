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İngiliz Fransız ABD'li askerler YPG ve aşiret lideriyle

ABD'li, İngiliz ve Fransız askeri temsilciler, YPG'nin ana unsuru olduğu DSG ve bölgedeki aşiret liderleriyle Suriye'nin Deyrizor kentinde buluştu.

DHA | 11.12.2017 - 11:21..
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ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonda bulunan ABD'li, İngiliz ve Fransız komutanlar, terör örgütü YPG'nin ana unsuru olan Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ve bölgedeki aşiret liderleriyle bir araya geldi.

Suriye'deki Kürt sitelerinde yer alan haberlere göre, Deyrizor operasyonunu yöneten YPG'li Polat Can'ın da katıldığı toplantıda, bölgenin son durumu ele alındı.

İngiliz Fransız ABD'li askerler YPG ve aşiret lideriyle

"YARDIMLAR SÜRECEK"

Habere göre, toplantıya katılan koalisyon güçleri komutanlarının, DSG'nin koalisyonun bir parçası olduğunu ve DSG'ye yönelik yardımların devam edeceğini söyledi.

Toplantıda YPG'li Can ise, DSG'nin bölgedeki farklı yapılardan oluştuğunu ve herkesin destek olması gerektiğini söyledi.

FOTOĞRAF ÇEKİLMEKTEN KAÇINDILAR

Toplantı sırasında özellikle DEAŞ karşıtı koalisyonda bulunan ülkelerin askeri sorumlularının fazla görüntü ve fotoğraf vermek istemediklerinin gözlemlendiği belirtilirken, DEAŞ'tan temizlenen bölgenin geleceği ile güvenliğinin sağlanması konularının toplantıda ele alındığı öğrenildi.

İngiliz Fransız ABD'li askerler YPG ve aşiret lideriyle

SURİYE-IRAK SINIRINDA DSG-IRAK ORDUSU GÖRÜŞMESİ

Öte yandan Deyrizor'da koalisyon temsilcileri, terör örgütü YPG ve aşiret liderleriyle toplantı yaparken, Suriye-Irak sınırında ise DSG ile Irak ordusu komutanları bir araya geldi.

Deyrizor'dan geçen Suriye-Irak sınırının güvenliğinin tartışıldığı toplantıda, ortak koordinasyon merkezi kurulmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

İngiliz Fransız ABD'li askerler YPG ve aşiret lideriyle

Görüşmüye Irak ordusunu temsilen Irak Cizire Güçleri Genel Komutanı Kasım Muhammed Salih ve yardımcısı General Abdul Huseyin katılırken, DSG'yi temsilen ise Hasan Kamişlo ile Engizek Halil katıldı.

Görüşmede, bölge, terör örgütü DEAŞ'tan tamamen temizlenene kadar güvenliğin sağlanabilmesi konusunda sınır güvenliği ve bilgi akışı için sınır hattında ortak koordinasyon merkezi kurulmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

İngiliz Fransız ABD'li askerler YPG ve aşiret lideriyle

İngiliz Fransız ABD'li askerler YPG ve aşiret lideriyle

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