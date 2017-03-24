İngiliz gazete Telegraph: Cihatçılar silahsız saldıracak

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, cihatçı örgütlerin Batı ülkelerinde silah ya da bomba teminindeki zorluklar nedeniyle, Londra'daki gibi sadece bıçak ya da arabayla yapılabilen saldırılara yöneldiğini yazdı.

ARAÇLA SALDIRIYORLAR

Gazete, geçen yıl Temmuz ayında Fransa'nın Nice kentinde ve ardından da Almanya'nın başkenti Berlin'de Noel pazarında araçla saldırı yapıldığını hatırlattı ve ortada yeni bir saldırı türü olduğunu belirtti.

Daily Telegraph hem El Kaide hem de IŞİD'in bu tür saldırıların yapılması yönünde çağrıları olduğunu hatırlattı.

"ARABALARIYLA EZECEKLER"

Gazete, 2014'te IŞİD yöneticisi Ebu Muhammed El Adnani'nin Fransa'da yaşayan Müslümanlara, Fransızlara, arabalarıyla ezmek dahil ellerinden gelen tüm yöntemlerle saldırı çağrısında bulunduğuna dikkat çekti.

Daily Telegraph, hem Europol hem de İngiliz güvenlik yetkililerinin son raporlarında, yeni dönemde gerçekleştirilecek saldırıların bomba veya silah olmadan da yapılabileceğine vurgu yaptığını belirtti.

Gazeteye göre Londra saldırısı, yalnız veya az sayıda saldırgandan oluşan grupların ilkel yöntemlerle saldırılarda bulunma taktiğine dair yapılan uyarılarla uyumlu ve bu trend sürebilir.

IŞİD'Lİ BİR YALNIZ KURT OLABİLİR

İngiliz güvenlik uzmanı Will Geddes gazeteye şu açıklamayı yapmış: "Bu tür bir saldırı yöntemi (bir silah, bir araba ya da bir bıçağın kullanıldığı düşük teknolojili bir saldırı) açıkçası, saldırganın öleceğini bilme ihtimalinin çok yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Bu kişinin IŞİD'li bir yalnız kurt olma ihtimali yüksek".

Geddes, saldırının IŞİD'in etkisinin azaldığını gösterdiği yorumunda da bulunuyor: "Propaganda makineleri başarısızlığa uğruyor, sayıları azalıyor ve medyada eskisi kadar yer bulamıyorlar. Bütün dünyanın yüzlerini onlara çevirdiği bir şey yapmaları gerekiyordu. Parlamento, uluslararası medyanın ilgisini çekecek bir hedefti. Bu, mümkün olduğu kadar ilgiyi kendilerine çekmeye yönelik sembolik bir saldırıydı".