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İngiliz gazeteler Erdoğan'ın ziyaretini analiz etti

İngiliz medyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere ziyaretiyle ilgili olarak "ulusal çıkarlarımıza uygun" yorumunu yaptı.

Haber Merkezi | 16.05.2018 - 07:22..
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İngiliz gazeteler Erdoğan'ın ziyaretini analiz etti

Dünyaca ünlü İngiliz gazete Daily Telegraph, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere ziyaretine başyazılarından birini ayırdı.

The İndependent gazetesi de ziyarete dair önemli yorumlarda bulundu.

"İNGİLTERE'NİN ÇIKARINA"

Daily Telegraph'ın, "Erdoğan'ı ağırlamak" başlıklı yazısında, Cumhurbaşkanı'nı Londra'da kabul etmenin İngiltere'nin çıkarına olduğunu vurguladı.

İngiliz gazeteler Erdoğan'ın ziyaretini analiz etti

"ERDOĞAN BÜYÜK VE GÜÇLÜ BİR ÜLKENİN LİDERİ"

Ortadoğu'da Türkiye'nin önemine dikkat çekilen yazıda, "Erdoğan, dünyanın en çalkantılı bölgesinde anahtar önemdeki stratejik bir konumda olan, büyük ve güçlü bir ülkenin lideri." sözlerine yer verildi.

"BATI TÜRKİYE İLE ARASINI İYİ TUTMALI"

Daily Telegraph, ayrıca Türkiye'nin bir NATO üyesi olmasını vurgulayarak 
"Batı'nın, siyaset yapıcılar tarafından uzun süredir Avrupa'da barışı korumak ve Ortadoğu veya Rusya'dan yükselebilecek tehditlere karşı muhafız olarak görülen Türkiye'yle arasını iyi tutması gerekiyor." dedi.

"BREXİT SONRASI TÜRKİYE'YE İHTİYAÇ VAR"

Bir diğer İngiliz gazetesi olan The İndependent gazetesi de İngiltere'nin Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Brexit sonrası İngiltere'nin ticarete zor durumlara düştüğünü belirten gazete bunun için Türkiye ile ticaret yapmanın önemine vurgu yaptı. İki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceğini söyledi.

İngiliz gazeteler Erdoğan'ın ziyaretini analiz etti

İngiliz gazeteler Erdoğan'ın ziyaretini analiz etti

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