İngiliz gazeteci Antalya'da gördüklerini yazdı: Utandım

Daily Mail muhabiri Lawson'un ifadeleri şöyle: "Geçtiğimiz hafta Türkiye'de ailemle birlikte tatil yaparken İngiliz olmaktan utandım. Otelin açık büfesindeki obezlerin hepsi İngilizdi. Sadece fazla kilolu olmaktan bahsetmiyorum: 'devasa' olmaktan bahsediyorum.

KENDİLERİNE UYACAK KIYAFET ARIYORLARDI

Aynısı şehirdeki pazarda da göze çarpıyordu. İngilizlerin büyük bir kısmı kendilerine uyacak bir kıyafet bulmaya çalışıyordu. Türk satıcılar ise omuzlarını silkiyor ve sanki 'size uygun XXXXL depolamadığımız için üzgünüz' der gibi bakıyordu."

Lawson bu satırların ardından şu tespitleri yapıyor: "Artık toplumda 'istediğini o an elde etme' dönemi. Bu özellik medikal bir hastalıktan daha fazla."

Lawson, Cumbria İlçe Meclisinde halk sağlığından sorumlu konsey üyesinin sözlerini de yer verdi yazısında. 50 yıl önce insanların çalışırken daha aktif olduğunu ve bilgisayar başında oturmak yerine hareket ettiğini söylüyor.

"GÜN GEÇTİKÇE DAHA ÇOK ŞİŞMANLIYORUZ"

Lawson yazısında, "Ancak bu sadece işle ilgili bir mesele değil, Evlerimiz bulaşık makineleri ve mikrodalga fırınlar gibi emek tasarruflu makinelerle çevrili. İnternet sayesinde işyerine yürümek zorunda bile değiliz. İşte bu, neden gün geçtikçe daha şişman olduğumuzu açıklıyor." dedi

Lawson'a göre, "Hazır yiyecekler doymak için en ucuz yol değildir. Taze ürünler daha ucuzdur. Ancak pişirmek için çaba gerektiriyor. Burada da, 'şimdi istiyorum' tutumu hakim. Alıp hemen tüketmek varken neden yemek pişiresin ki?" düşüncesi obezitenin temel nedenlerinden biri...