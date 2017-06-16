İngiliz gazetesi: Yangında 65 kişi öldü

İngiliz Sun gazetesi, çok konuşulacak bir habere imza attı.

YANGINDA 65 KİŞİ ÖLDÜ

Gazete geçtiğimiz gün başkent Londra'da çıkan yangında ölen sayısının 65 olduğunu yazdı ve hükümetin bu sayıyı açıklamadığını belirtti.

Londra'da 27 katlı binada yangın GALERİ

NELER YAŞANMIŞTI?

Geçtiğimiz salıyı çarşambaya bağlayan gece İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeyinde Latimer Road semtinde yer alan Grenfell Kulesi'nde yangın çıkmış ve alevler çok uzun bir süre kontrol altına alınamamıştı.

Hükümet, yangından sonra ölü sayısını ise 17 olarak açıklamıştı.

Londra'daki büyük yangın VİDEO