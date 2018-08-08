İngiliz kraliyet ailesinin bilinmeyenleri

Aybüke SENGİR / [email protected]

Hepimiz İngiliz kraliyet ailesini televizyonda gördüğümüz kadarıyla tanıyoruz. Çünkü içeride yaşadıkları mümkün olduğunca gizli saklı tutuluyor. Mesela Diana ve kraliçe Elizabeth arasındaki sürtüşmelerden, Charles'ın Camilla tutkusundan haberiniz var mı? Hikayenin en başından başlamak istiyorum. Diana 16 yaşındayken Charles, Diana'nın ablası Sarah ile sevgiliydi. İlk tanışmaları 1977 yılında ikisi sevgiliyken oluyor. Charles, Diana’yı 3 yıl sonra bir yerde daha görüyor. Onu potansiyel bir gelin adayı olarak gördüğü için dertleşmeye başlıyor. Kısa bir süre sonra da kraliçe ile tanıştırıp, ona evlenme teklif ediyor.

PRENSİN BAKİRE VE SOYLU BİRİYLE EVLENMESİ ŞART

Prens Charles, en başından beri Camilla ile evlenmek istemişti. Camilla arkadaşının karısıydı ve çocuğu vardı. Kraliyet kuralları gereği daha önce evlenmiş, bakire olmayan bir kadınla evlenilemeyeceği için kraliçe bu evliliğe izin vermemişti. Aristokrat bir aileden gelen Diana mükemmel bir gelin adayı olarak görülüyordu. Prens Charles de tahtın ilk varisi olduğu için soylu bir genç kızla evlenmesi mecburiydi.

Prens Harry ise taht sırasında çok ileride olduğu için Meghan ile evlenmesine izin verildi ve o yüzden bu kadar büyük bir olay oldu aslında.

DİANA HALK TARAFINDAN ÇOK SEVİLDİ

Diana bir kreşte öğretmenlik yapsa da soylu bir aileden geliyordu. Prenses olmadan önce de bir leydi unvanına sahipti zaten. Kameralar onu çektiği ilk andan itibaren inanılmaz bir sevgi seli ve ilgi ile karşılandı. Daha düğün ve evlenme teklifi öncesi bile her adımını paparaziler takip ediyor, halk evine posterlerini asıyordu, öyle bir sevgi vardı kadına. Charles hariç!

BÜTÜN DÜNYA DİANA’YA HAYRANKEN PRENS BAŞKASINI SEVİYOR

Prens Charles her zaman Camilla'yı istemişti. Onu hep akıl hocası, sırdaşı, yoldaşı olarak görmüştü. Soyunu devam ettirebilmek için Diana’yla evlenmişti, Diana da onun Camilla'ya olan sevgisini hep biliyor, balayına giderken Camilla'nın verdiği kol düğmelerini taktığını bile farkediyordu.

(Prens Charles ve Camilla)

HALKLA HEP İÇ İÇE

Kraliyet üyelerinin resmi davetlerde birisine dokunması, ya da birilerinin onlara dokunması yasakken, Diana tüm yardım gezilerinde halkla kucaklaşıyordu. Birleşik krallığın sömürge ülkeleri ayaklanmak üzereyken bile Diana hepsini bir bir ziyaret ederek sevgilerini kazanmıştı.

MUTSUZLUKTAN BLUMİA OLDU

Diana'nın mutsuzluğunu ve üzüntüsünü bilmeyen yoktu. Tüm dünya Camilla ile olan ilişkisini bilip, konuşurken Charles'ın yanında kalmak çok zordu Diana için. Banyo yaparken telefonda mı duymamış, not defterinin arasından Camilla'nın fotoğrafı mı düşmemiş... Blumia olduğu ve intihar düşünceleri içinde olduğu bir dönem bile geçirmişti. Kraliyet tarihinde en ünlü ayrılık olacak ki, çiftimiz önce ayrı yaşamaya, sonra tamamen boşanmaya karar verdiler.

KRALİÇE ELİZABETH İTİBARI DÜŞÜNÜRDÜ

Kraliyet itibarını korumaya çalışan Elizabeth ise hiçbir şey yapmamıştı. Diana gak dese binlerce haber, guk dese binlerce haber. Telefonları dinleniyor, çalıştırdığı kişiler para karşılığı sırlarını satıyor, gazeteciler kapısında kamp kuruyor, çocukları okulda bile takip ediyorlardı.

DİANA’YI KRALİÇE Mİ ÖLDÜRDÜ

Diana, Mısırlı iş adamı Dodi El Fayet ile ilişki yaşarken, Paris'te magazincilerden kaçarken bir kaza geçirip öldü. Paris şehir merkezinde senelerdir böyle bir kaza olmaması, ambulansın 45 dakika sonra gelmesi hep akıllarda bir soru işareti olarak kaldı. Herkes kraliçenin yaptırdığını söylüyor senelerdir. Diana onlar hakkında daha fazla bir şey söylemesin, ayaklarına dolanmasın diye böyle bir cinayete kalkıştıkları hala konuşuluyor.