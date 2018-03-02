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İngiliz kraliyet düğününe halk da davet edildi

İngiltere tahtının varislerinden Prens Harry ile Amerikalı oyuncu Meghan Markle'ın mayıs ayındaki düğününe halktan da davetliler katılacak.

Haber Merkezi | 02.03.2018 - 14:53..
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fs

Prens Harry'nin resmi konutu Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada, 19 Mayıs'ta Londra'nın batısındaki Windsor Kalesi'nde yapılacak düğüne halktan 2 bin 640 kişinin davet edildiği kaydedildi.

1200 GENÇ DE DAVETLİ LİSTESİNE EKLENDİ

Bu davetlilerin gelin ile damadın gidiş gelişleri, diğer davetlilerin saraya varışları ve geçit törenini izleyecekleri kaydedilen açıklamada, "Çift, İngiltere'nin dört bir yanından kraliyet temsilcileri tarafından seçilecek, güçlü liderlik göstermiş ve topluma hizmet etmiş 1200 gencin de davetli listesine dahil edilmesini istedi." ifadelerini kullanıldı.

WINDSOR SAKİNLERİ DE YER ALIYOR

Halktan 2 bin 640 kişilik davetli listesinde, kraliyet ailesine hizmet edenler, vakıf çalışanları, çocuklar ile bazı Windsor sakinleri yer alıyor. Windsor Kalesi'ndeki St. George Kilisesi'nde düzenlenecek nikahın ardından çift geçit törenine katılacak.

Çift, daha sonra geri dönerek, St. George Salonu'nda aile üyeleri ve yakın dostları için verilecek resepsiyona ev sahipliği yapacak.

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