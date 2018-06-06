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İngiliz Times'ın PKK kaygısı

Times gazetesi Türk ordusunun büyük bir operasyonla Kandil'e girerek terör örgütü PKK'yı bozguna uğratacağını yazdı.

Haber Merkezi | 06.06.2018 - 07:12..
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İngiliz Times'ın PKK kaygısı

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TSK'nın Kuzey Irak'ta 11 üs kurduğunu söyleyen gazete, Kandil'le arada yalnızca 25 kilometre kaldığını yazdı.

Gazetenin İstanbul Muhabiri Hanna Lucinda Smith'in imzasını taşıyan haberde, Türk Ordusu'nun neredeyse her gün yaptığı hava saldırılarıyla bölgedeki PKK'lı teröristleri çekilmeye zorladığını yazdı.

TİMES'IN DERDİ: MÜLTECİ KRİZİ OLABİLİR

Gazeteye yazısında, "PKK'nın denetiminde 700 civarında köy var. Türkiye saldırırsa, yeni bir mülteci krizine neden olur" diyen bir kaynağının sözlerine yer verdi.

DEAŞ'LA SAVAŞTILAR GÜZELLEMESİ

Ayrıca gazete şu sözlere de yer verdi: "PKK Türkiye'de, AB'de ve ABD'de bir terör örgütü olarak sayılıyor. Ancak alt kolları DEAŞ'la savaşta ön saflardaydı ve Batılı güçlerin desteğini alıp, geniş topraklar ele geçirdiler. Bu durum da PKK saldırılarının ana hedefi olan Türkiye'yi öfkelendirdi."

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