İngiliz yatırımcılar Türkiye'de emlak avına çıktı

İngiliz The Guardian gazetesi, Türk Lirası’nın son haftalarda İngiliz poundu karşısında değer kaybetmesiyle birlikte İngiliz yatırımcının gözlerini Türkiye’ye çevirdiğini aktardı.

Gazetenin Miles Brignall imzalı haberinde, İngiliz poundunun TL karşısındaki artışının ardından, elinde pound olan yatırımcının Türkiye’de gayrimenkul avına çıktığı, Didim gibi ilçelerde ve güney sahillerinin genelinde ev piyasasını hızlandırdığı duyuruldu.

"ALTINA HÜCUM EDER GİBİ BİR HAREKET OLUŞTU"

Bir ay önce 55.000 pound olan evlerin şimdilerde 37.000 pounda kadar düştüğünü aktaran The Guardian, “2017 yılının Ağustos ayında bir pound 4.5 liraya denk gelirken bu yılın haziran aylarında 6.3 TL alınıyordu. Fakat geçtiğimiz hafta 9 liranın altına işlem gördü. Bu durum altına hücum benzeri bir harekete sebebiyet verdi.

Bu hafta Orta Doğu’dan varlıklı yatırımcılar İstanbul’a giden uçakları tamamen doldurdu. Almanya’da ve başka ülkelerde yaşayan Türk çalışanlar, bu süreçte yatırım yapmak için fırsat kolluyor.” ifadesini kullandı.

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