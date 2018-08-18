İngiliz yatırımcılar Türkiye'de emlak avına çıktı

İngiliz The Guardian gazetesi, Türk Lirası’nın son haftalarda İngiliz poundu karşısında değer kaybetmesiyle birlikte İngiliz yatırımcının gözlerini Türkiye’ye çevirdiğini aktardı.
Gazetenin Miles Brignall imzalı haberinde, İngiliz poundunun TL karşısındaki artışının ardından, elinde pound olan yatırımcının Türkiye’de gayrimenkul avına çıktığı, Didim gibi ilçelerde ve güney sahillerinin genelinde ev piyasasını hızlandırdığı duyuruldu.
"ALTINA HÜCUM EDER GİBİ BİR HAREKET OLUŞTU"
Bir ay önce 55.000 pound olan evlerin şimdilerde 37.000 pounda kadar düştüğünü aktaran The Guardian, “2017 yılının Ağustos ayında bir pound 4.5 liraya denk gelirken bu yılın haziran aylarında 6.3 TL alınıyordu. Fakat geçtiğimiz hafta 9 liranın altına işlem gördü. Bu durum altına hücum benzeri bir harekete sebebiyet verdi.
Bu hafta Orta Doğu’dan varlıklı yatırımcılar İstanbul’a giden uçakları tamamen doldurdu. Almanya’da ve başka ülkelerde yaşayan Türk çalışanlar, bu süreçte yatırım yapmak için fırsat kolluyor.” ifadesini kullandı.
BODRUM'DA, MARMARİS'TE EMLAK ARIYORLAR
Gazetenin haberinde Bodrum ve Marmaris gibi tatil beldelerinde artış olduğu da ifade edilirken, Türk emlak piyasası hakkında bilgi veren bir web sitesi yöneticisi Cameron Deggin, “Şu an pazar çok hareketli. Normalde günde 50 kişi bizimle iletişime geçiyor ve internet sitemizi yaklaşık 2.500 kişi ziyaret ediyordu fakat son birkaç günde bu rakamlar iki katına çıktı.” yorumunu yaptı.
"İNGİLİZLER VE ALMANYA'DA YAŞAYAN TÜRKLER İLGİ GÖSTERİYOR"
Yerel emlakçılarla konuşan The Guardian editörü Brignall, “Bu hafta telefonlar susmak bilmedi. Bölgedeki İngilizler ve ayrıca Almanya’da yaşayan Türkler çok rağbet gösteriyor.” dedi.