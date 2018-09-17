İngiliz YPG'li terörist ülkesine yalvarıyor

Aydın’ın Didim ilçesinde tatil yaparken, terör örgütü YPG üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan İngiliz Joseph Robinson silahlı terör örgütüne üyelikten 7 yıl 6 ay hapis cezası alırken, sevgilisi Mira Yashar Selamoğlu silahlı terör örgütü propagandasından 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası aldı.

"YALVARACAK NOKTAYA GELDİM"

Hapis cezasının ardından YPG'li Robinson, İngiliz hükümetine kendisini kurtarması için çağrıda bulundu. Terörist, "İngiliz hükümetine bir şeyler yapması için kelimenin tam anlamıyla yalvaracak noktaya geldim" dedi.