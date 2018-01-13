İngiliz YPG'lilerin cesetleri Londra'ya gönderildi

Habertürk canlı yayınına konuk olan Prof. Dr. Ahmet Ercan, yoksulların kime oy vereceğini bilmediğini, şehit olma gazıyla savaşlarda öldüklerini söyledi.

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş'ın eşi Seval Aktaş, torpille İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olduğu söylentilerinin ardından yükselen tepkilerden dolayı istifa etti.

7

Tunus eylemlerinin arkasından BAE çıktı

Tunus'ta tıpkı İran'da olduğu gibi gerçekleştirilen ekonomik olaylar, siyasi bir ayaklanmaya doğru ilerliyor. Olayların büyütülüp provokasyona uğratılmasını sağlayan gücün BAE olduğu ortaya çıktı.