İngiliz YPG'lilerin cesetleri Londra'ya gönderildi

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye katılan 5 İngiliz'in girdiği çatışmalarda öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.
23 Ekim tarihinde öldürülen teröristler, örgüte katıldıkları dönemde Türkiye'ye karşı küstah tehditlerde bulunuyordu.
"TÜRKİYE'Yİ DURDURACAĞIZ"
Türkiye'nin düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı'na karşı, "Türkiye'yi durduracağız" mottosuyla bölgede ilerlemeye kalkan 5 İngiliz, o dönemde alay konusu olmuştu.
TABUT İÇİNDE ÜLKELERİNE DÖNDÜLER
İngilizlerin cenazeleri, ölümlerinden yaklaşık 3 ay sonra ülkelerine gönderildi.
Londra'ya götürülen cenazelerin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.