İngilizce öğreniminde kural bozan tavsiyeler

Son dikkat çeken verilerden biri de uluslararası dil eğitim şirketi EF tarafından hazırlanan İngilizce Yeterlilik Endeksi’ne göre, Türkiye’nin 80 ülkeden ancak 62’inci sırada yer alabilmesi oldu.

İlkokuldan üniversiteye kadar olan süreçte Türkiye'de öğrenciler yabancı dil öğrenme konusunda oldukça zorlanıyorlar. Kelime ezberleme ve konuşma evresi yetersiz düzeyde olduğu saptandı.

Türkiye birçok ülke arasında kendisine 62'insı sırasında yer buldu. Yapılan araştırmaya göre Türkiye sıralaması öğrencilerin İngilizceyle olan sınavını gözler önüne seriyor.

DİL ÖĞRENME POTANSİYELİ

Yaşar Üniversitesi Yenilikçi Öğretme ve Öğrenme Birimi Koordinatörü Dr. Çağrı Özköse Bıyık, "Türkiye maalesef 47,79 puanla en düşük yeterlilik kategorisinde yer alıyor. New York Eyalet Üniversitesi, Albany Kampüsü’nde yürüttüğüm doktora tez çalışmasında dil yeteneği kavramını sorguladım. Tez çalışmasının sonucunda toplumdaki genel kanının tersine doğuştan getirilen bir dil yeteneğinden ziyade, dil öğrenme potansiyelinin olduğunu öne sürdüm." dedi.





"ÖĞRENDİĞİNİZ DİL HAYATINIZIN PARÇASIDIR"

Çağrı Özköse Bıyık, "Bu potansiyelin ise dil öğrenen kişinin öğrenmeye çalıştığı dili hayatının ne kadar bir parçası yaptığıyla alakalı olduğunu yani dile temas etmek için ne kadar çaba sarf ettiğiyle doğru orantılı olarak geliştirilebileceğini ortaya koydum. Son yıllarda yapılan araştırmalar da hep bu potansiyelin geliştirilmesine vurgu yapmakta. İnternette TED videoları izlemekten tutun çoklu sanal oyunlar oynamaya, İngilizce haber uygulamaları takip etmekten, ilgi alanınla ilgili araştırmaları İngilizce yapmaya, paparazzi dergileri okumaktan blog tutmaya kadar İngilizce ile teması mümkün olduğunca otantik yani doğal ortamlarda sağlayan her şey bu potansiyelin geliştirilmesine katkı sağlar" diye konuştu.



