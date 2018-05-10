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İngilizce öğrenmeyi keyif haline getiren uygulama

Erzincan'da okul öncesindeki yaklaşık 700 öğrenci, çeşitli eğlenceli etkinliklerle İngilizceyi kolayca öğreniyor.

AA | 10.05.2018 - 12:03..
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Kentte İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 15 gönüllü öğretmen eşliğinde, aralarında 13 anaokulunda eğitim gören 3 ila 5 yaşındaki çocukların da bulunduğu 700 okul öncesi öğrenciye yabancı dil eğitimi verilmesine başlandı.

FARKLI METODLAR UYGULANIYOR

Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimince yürütülen odak 21'inci yüzyıl erken çocukluk dönemi dil eğitimi projesi kapsamında eğitim verilmeye başlanan çocukların İngilizceyi sevmesi ve iyi bir seviyede konuşabilmesi için çeşitli yöntemler uygulanıyor.

İngilizce öğrenmeyi keyif haline getiren uygulama

EĞLENCE VE EĞİTİM BİR ARADA

Çocukların kendine özgü gelişim ve öğrenme özellikleri göz önüne alınarak verilen İngilizce eğitiminde miniklerin yaş gruplarına göre oyun ve etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Adeta güle oynaya İngilizce öğrenen çocuklara, şarkılar, oyunlar, hikayeler, resimler, resim kartları ya da videolar eşliğinde İngilizce eğitimi veriliyor.

İngilizce öğrenmeyi keyif haline getiren uygulama

TÜRKİYE İÇİN MODEL ÇALIŞMA

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Türkiye'ye model olacak bir çalışmayı başlattıklarını belirterek, 13 anaokulunda yaklaşık 700 okul öncesi öğrenciye dil eğitimi verdiklerini söyledi.

Aziz Gün, kentteki İngilizce öğretmenleri ile toplantı yapıp projeyi uygulamak için 15 gönüllü öğretmen ile yola çıktıklarını anlatarak, bu kapsamda gönüllü öğretmenlere 30 saatlik hizmet içi eğitim verildiğini aktardı.

İngilizce öğrenmeyi keyif haline getiren uygulama

"700 ÖĞRECİMİZ EĞİTİM ALIYOR"

Aziz Gün, "Öğretmen arkadaşlarımız sınıftan içeri girince tamamen İngilizce konuşuyor, görseller ve oyunlarla İngilizce'yi eğlenceli hale getiriyor. Şu ana kadar velilerden çok ciddi geri güzel dönüşler aldık. Şu an 2 saat dil eğitimi uyguluyoruz, gelecek yıl öğretmen arkadaşlarımızın sayısı yeterse bu eğitimi tüm ana sınıflarımıza yaygınlaştırmayı ve ders saatini arttırmayı düşünüyoruz. Şu an ilimizde yaklaşık 700 öğrencimiz dil eğitimi alıyor" dedi.

İngilizce öğrenmeyi keyif haline getiren uygulama

"GÜZEL SONUÇLAR ALIYORUZ"

İngilizce öğretmeni Semra Köklü de kentte dil eğitiminin yaygınlaştırılması amacıyla pilot uygulama olarak başlatılan projeye gönüllü olarak katıldığını ifade etti.

Öğretmen Semra Köklü, "Amacımız öğrencilere tamamen kendi ana dillerini öğrendikleri şekilde ortam oluşturarak, oyunlarla, şarkılarla, çeşitli görsellerle onlara yaş düzeylerine uygun dil eğitimi vermek. Uygulamadan güzel sonuçlar alıyoruz" diye konuştu.

İngilizce öğrenmeyi keyif haline getiren uygulama

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