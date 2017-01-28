İngiliz'in Altın Saray algısı tutmadı

İngilizlerin Türkiye'ye karşı kinleri ve sosyal medyada yaptıkları algı operasyonları devam ediyor.

BBC MUHABİRİNDEN ALTINDAN SARAY ALGISI

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Türkiye programını takip etmek için ülkemizde bulunan BBC muhabirlerinden Laura Kuenssberg, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki altın renkli dekorların ve asansörlerin fotoğraflarını paylaşarak; "Erdoğan'ın Sarayı'nda bir sürü altın" ve "Dünya Lideri'nin altından asansörleri" notunu düştü.

CEVAP GECİKMEDİ

Kuenssberg'in bu paylaşımlarına cevap ise gecikmedi.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdür Hasan Doğan; "Gördüğün her sarı şey altın yani" ,Cumhurbaşkanı Danışmanı Mustafa Varank ise "Hey Laura bak Cumhurbaşkanlığı'nın muhafızları bile altın yapılmış" yorumları ile Laura Kuenssberg'e gereken cevabı verdiler.