İngiltere Başbakanı May İskoçya'ya gidiyor

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, Avrupa Birliği'nden ayrılmamak için Birleşik Krallık'tan ayrılmak istediklerini her fırsattta dile getiriyordu.

İskoçya Başbakanı Sturgeo, “Gelecek hafta, ikinci bir referandum için parlamentoya taşıyacağım.” diye konuşarak bu karar için ikinci bir referanduma gitme isteğini gündeme getirilmişti.

KARAR ERTELENMİŞTİ

Sturgeon'un İskoç meclisinden onay almasının ardından yasal bağlayıcılığı olan bir referandum süreci resmen başlatılmış olacaktı, ancak karar Londra'da meydana gelen terör olayının ardından ertelendi.

"DOĞRU ZAMAN DEĞİL"

İngitere Başbakanı İskoçya'nın bu talebine "Şu an bunun için doğru zaman değil." diyerek karşı çıkmıştı.

MAY İSKOÇYA'YA GİDİYOR

May, Pazartesi günü İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon ile görüşmek üzere İskoçya'ya gidiyor. Bu görüşme, Birleşik Krallık'tan ayrılma konusu İskoç meclisinden onay alınmadan 24 saat önce gerçekleşecek.

İSKOÇYA BAŞBAKANI ABD YOLCUSU

İskoçya Başbakanı ayrıca New York ve California'ya seyahat ederek İskoçya'nın profilini geliştirmeyi ve ABD'den İskoçya'ya yapılacak yatırımları teşvik etmeyi amaçlıyor.