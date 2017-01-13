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İngiltere Başbakanı May'den Türkiye ve Rusya'ya çağrı

İngiltere Başbakanı Theresa May, Türkiye ve Rusya'nın Suriye'deki ateşkese bağlı kalınması için nüfuzlarını kullanmaları önemli dedi.

13.01.2017 - 18:42
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İngiltere Başbakanı May'den Türkiye ve Rusya'ya çağrı

May, İngiltere'nin başkenti Londra'da temaslarda bulunan Yeni Zelanda Başbakanı Bill English ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Başbakanlık'ta düzenlenen ortak basın toplantısında Suriye konusunun da görüşmede ele alındığını belirten May, şöyle konuştu:

"Suriye'de geçen ay varılan kırılgan ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Astana'da bu ay yapılacak görüşmelerde uygun koşulları oluşturmak için Rusya ve Türkiye'nin ateşkese bağlı kalınması için nüfuzlarını kullanmaları önemli. Müzakerelere geri dönülmesi için ortaya konulan çabaları destekliyoruz. Çünkü, bu korkunç savaşa son vermenin tek yolu, gerçek ve kapsayıcı siyasi bir çözüme geçiş süreci sağlamaktır."

ATEŞKESE UYULMASI HALİNDE 23 OCAK'TA GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ateşkese uyulması halinde Kazakistan'ın başkenti Astana'daki görüşmelerin 23 Ocak'ta başlayacağını duyurmuştu. Yeni Zelanda Başbakanı English de basın toplantısında, Birleşik Krallık AB'den ayrıldığında iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin korunacağını dile getirerek, iki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasına varmak için görüşmeler yürütmeye hazır olduklarını kaydetti.

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