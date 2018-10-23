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İngiltere Büyükelçisi Denizli’de İzmir Marşı’nı okudu

Denizli'ye gelen İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott, Pamukkale ziyareti sırasında Hierapolis Antik Tiyatrosu’nun akustiğini denemek için burada İzmir Marşı'nı okudu.

İHA | 23.10.2018 - 21:29..
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Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Ankara'daki AB ülkelerinin büyükelçileri ve eşleri ile diplomatik temaslarda bulunmak üzere dün geldiği Denizli'de programına UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale Travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti ziyareti ile devam etti.

"BU MARŞI ÇOK SEVİYORUM"

Beraberindeki büyükelçilerle Antik Tiyatro’yu gezen, İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott, tiyatronun akustiğinin iyi olduğunun söylenmesi üzerine burada akustiği denemek için “İzmir Marşı”nı okudu.

İngiltere Büyükelçisi Denizli’de İzmir Marşı’nı okudu VİDEO


Marşı, heyete eşlik eden Denizli Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi Genel Sekreteri Murat Urhan ile beraber okuyan Büyükelçi Chilcott, gazeteciler tarafından marşın anlamının sorulması üzerine, “Marşı Türkiye’de öğrendim, bu marşı çok seviyorum. Marş, İzmir’e yapılan saldırıya, Atatürk tarafından İzmir’in kurtuluş operasyonu” dedi.

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