İngiltere İran'a 400 milyon dolar ödemeye hazırlanıyor

İngiliz The Telegraph gazetesi, İran'da hapiste bulunan İran-İngiliz uyruklu bir yardım görevlisinin serbest bırakılması için çalışan İngiliz hükümetinin, İran'a 400 milyon sterlin ödemeye hazırlandığını bildirdi.

Gazete, bilgiyi veren İngiliz kaynakların adlarını açıklamadı.

TUTUKLU İNGİLİZ İÇİN BORÇ ÖDENECEK

Thomson Reuters Foundation'da görevli proje yöneticisi Nazanin Zaghari-Ratcliffe, bir İran mahkemesi tarafından ülkedeki dini iktidarı devirmeye çalışmakla suçlanarak beş yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Zaghari-Ratcliffe suçlamaları reddediyor.

İngiltere, İran ile arasında 1970'li yıllarda yapılan tartışmalı bir silah anlaşması nedeniyle borçlu olduğu 400 milyon sterlini İran'a gönderip gönderemeyeceği konusunda hukuki görüş aldı.

Gazetenin konuştuğu diplomatlar, ödeme ile Zaghari-Ratcliffe'in geleceği arasında bir bağlantı kurmanın doğru olmadığını söylediler.

Bir insani yardım kuruluşu olan Thomson Reuters Foundation, Thomson Reuters ve Reuters News'dan bağımsız olarak faaliyet gösteriyor.

Konuyla ilgili olarak İngiltere Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne ulaşılamadı.