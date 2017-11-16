taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.764
USD
3,8835
EURO
4,5764
ALTIN
159,36
PETR
62,0700

İngiltere İran'a 400 milyon dolar ödemeye hazırlanıyor

İngiltere, İran'a, 1970'li yıllarda aralarında yapılan tartışmalı bir silah anlaşması nedeniyle borçlu olduğu 400 milyon sterlini ödeyecek.

16.11.2017 - 10:35
  1. Haberler
  2. Dünya

2

İngiliz The Telegraph gazetesi, İran'da hapiste bulunan İran-İngiliz uyruklu bir yardım görevlisinin serbest bırakılması için çalışan İngiliz hükümetinin, İran'a 400 milyon sterlin ödemeye hazırlandığını bildirdi.

Gazete, bilgiyi veren İngiliz kaynakların adlarını açıklamadı.

TUTUKLU İNGİLİZ İÇİN BORÇ ÖDENECEK

Thomson Reuters Foundation'da görevli proje yöneticisi Nazanin Zaghari-Ratcliffe, bir İran mahkemesi tarafından ülkedeki dini iktidarı devirmeye çalışmakla suçlanarak beş yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Zaghari-Ratcliffe suçlamaları reddediyor.

İngiltere, İran ile arasında 1970'li yıllarda yapılan tartışmalı bir silah anlaşması nedeniyle borçlu olduğu 400 milyon sterlini İran'a gönderip gönderemeyeceği konusunda hukuki görüş aldı.

Gazetenin konuştuğu diplomatlar, ödeme ile Zaghari-Ratcliffe'in geleceği arasında bir bağlantı kurmanın doğru olmadığını söylediler.

Bir insani yardım kuruluşu olan Thomson Reuters Foundation, Thomson Reuters ve Reuters News'dan bağımsız olarak faaliyet gösteriyor.

Konuyla ilgili olarak İngiltere Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne ulaşılamadı.

İlginizi Çekebilir
Myanmar'da katliamlar İnsan Hakları raporunda
İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün raporlarında Arakanlı Müslümanların uğradığı katliam, işkence ve tecavüzler kayıtlara geçirildi.
Rusya'da çimlere park eden sürücüye 5 bin dolar ceza
5 bin dolar ya da yaklaşık 19 bin 350 liralık para cezası fedaral mahkeme tarafından da onaylandı.
NSU davasının müdahil avukatları soruşturmadan şüphe duyuyor
Almanya'da 8’i Türk 10 kişiyi öldürmek, banka soymak ve bomba saldırılarında bulunmakla suçlanan NSU terör örgütünün davası sürüyor.
Maya piramidinde gizli bir geçit bulundu
Eski bir Maya kentindeki piramitte daha önce keşfedilmeyen bir mekana ulaşmak için kullanıldığı düşünülen gizli bir geçit bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ertuğrul Gazi obasına geri döndü

Ertuğrul Gazi obasına geri döndü

179
Bir müftü ilk kez nikah kıydı

Bir müftü ilk kez nikah kıydı

127
Türkiye ile Rusya anlaştı, Yunanistan endişeli

Türkiye ile Rusya anlaştı, Yunanistan endişeli

52
Enes Kanter-LeBron James tartışması

Enes Kanter-LeBron James tartışması

46
Türkiye Yunanistan'a taziyelerini iletti

Türkiye Yunanistan'a taziyelerini iletti

98
Candaş Tolga Işık 2. belediyeler operasyonunu yazdı

Candaş Tolga Işık 2. belediyeler operasyonunu yazdı

70
Aleyna'dan Gomis'e sürpriz

Aleyna'dan Gomis'e sürpriz

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM