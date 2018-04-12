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İngiltere kimyasala karşı ABD ve Fransa ile birlikte

İngiltere, kimyasal silah kullanımını önlemek için Fransa ve ABD ile yola devam edecek. Başbakan Theresa May, acil toplantıda aldığı devam kararını duyurdu.

Haber Merkezi | 12.04.2018 - 22:32..
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İngiltere kimyasala karşı ABD ve Fransa ile birlikte

Esad'ın Suriye'de sivil halka karşı devam eden kimyasal silah katliamını durdurmak için harekete geçmeye hazırlanan İngiltere, ABD ve Fransa ile yola devam etme kararı aldı.

MAY TOPLANTIDA 'MÜCADELEYE DEVAM' DEDİ

Suriye'de yaşanan krizi görüşmek için bakanlarını acil toplantıya çağıran İngiltere Başbakanı May, kimyasal silah kullanımını önlemek için ABD ve Fransa'yla yola devam kararı aldı.

Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kabine'nin, insani sıkıntıyı rahatlatmak ve Esad rejimi tarafından daha fazla kimyasal silah kullanılmasının önüne geçmek için harekete geçilmesi gerekliliği konusunda anlaşmaya vardığı" ifadelerine yer verildi.

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