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İngiltere Kraliçesi Victoria döneminden altın paralar Adana’da

Adana’da, İngiltere Kraliçesi Alexandrina Victoria dönemine ait 750 adet altın para, polisin düzenlediği operasyonla ele geçirildi.

İHA | 11.12.2017 - 09:46..
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Adana’da Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Araştırma ekipleri, Suriye uyruklu 2 kişinin ülkeye kaçak yollardan tarihi eser sokarak satmaya çalıştığı ihbarını aldı.

İngiltere Kraliçesi Victoria döneminden altın paralar Adana’da

750 ADET ALTIN PARA BULUNDU

Polis şahısların bindiği 01 T 0725 plakalı taksiyi, Seyhan ilçesi, Ziyapaşa Mahallesi, Mustafa Kemalpaşa Bulvarı’nda durdurdu. Takside arama yapan polis, taksinin arka kısmında havlu içine sarılmış poşette 750 altın para ele geçirdi. Polis takside bulunan Suriye uyruklu Ammar Abdullah Elhac (39) ve Ahmed Abdulrezzak (19) ve taksi sürücüsü N.Y. gözaltına alındı.

İngiltere Kraliçesi Victoria döneminden altın paralar Adana’da

KRALİÇE VICTORIA DÖNEMİNE AİT

Polis ilk yaptığı incelemede paraların, 1819-1901 yıllarında İngiltere Kraliçesi olan Alexandrina Victoria dönemine ait ve üzerinde de kraliçenin portresinin bulunduğu altın para olduğunu tespit etti. Polis, paranın gerçek olup olmadığının belirlenmesi için parayı müze müdürlüğüne teslim etti.

İngiltere Kraliçesi Victoria döneminden altın paralar Adana’da

İngiltere Kraliçesi Victoria döneminden altın paralar Adana’da

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