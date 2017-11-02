İngiltere, Kuzey İrlanda'nın bütçe yönetimine el koydu

Londra, Sinn Fein ve Demokratik Birlikçiler arasında uzlaşma sağlanamadığından 2017-2018 mali bütçe tasarısının meclisten geçmesinin imkansız olduğunu, bu yüzden Kuzey İrlanda bütçesinin merkeze bağlandığını açıkladı.

İSTİKRARSIZLIK ARTABİLİR

Özel bir mevzuat ile devreye sokulacak karar, Londra’nın doğrudan yönetimi ele alması ihtimalini ve dolayısıyla zaten hassas bir dengenin yaşandığı bölgede istikrarsızlığı artırabileceği şeklinde değerlendirildi.

Sinn Fein ve Demokratik Birlikçiler krizde anlaşmaya ulaşılamamasından dolayı birbirlerini suçluyor. Öte yandan bölgenin bütçesinin Londra tarafından hazırlanması, Kuzey İrlanda’nın 10 yıl sonra yeniden merkezi yönetim altına girmesi olarak yorumlandı.

Kuzey İrlanda’da ayrılıkçı IRA ile Londra arasında devam eden 30 yıllık silahlı çatışma 1998 yılında varılan Hayırlı Cuma Anlaşması ile son bulmuştu.