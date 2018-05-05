İngiltere okullarda analog saatlerden vazgeçiyor

The Daily Telegraph Gazetesi'nin haberine göre, İngiltere'deki bazı okullar artık duvar saatlerinden vazgeçiyor. Sebebi ise, çocukların duvar saatini anlamamaları.

YERLERİNE DİJİTAL SAATLER KONULACAK

İngiltere'deki Okul Yöneticileri Derneği yaptıkları açıklamada her yerde dijital saatlerin olması, çocukların cep telefonlarıyla büyümeleri nedeniyle analog saatleri anlamadıklarını, çocuklara saati sorduklarını doğru yanıt alamadıklarını ifade etti. Böylece analog saatler kaldırılacak ve yerlerine dijital saat uygulaması gelecek.

10 ÇOCUKTAN BİRİ KOL SAATİ KULLANIYOR

2017'de ABD'de yapılan bir araştırmaya göre Oklahoma eyaletinde 6 ile 12 yaşındaki her 10 çocuktan birinin kol saati bulunuyor. Kol saati bulunan her 5 çocuktan ise sadece birininki analog.

Diğer yandan Amerikalı komedyen Jimmy Kimmel'ın sunduğu programda yapılan sokak röportajlarında analog saatin sorulduğu, 11 çocuktan sadece biri saati doğru bildiği öğrenildi.