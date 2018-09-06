İngiltere'de seyahat eden genç anne trende bebeğini ayakta emzirdi

6 aylık bebeğiyle trene binen kadına kimse yer vermedi. Toplum ahlakından uzak İngilizler, genç annenin bebeğini ayakta emzirişini seyretti. Duruma sinirlenen kadın o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

GÖRMEZDEN GELDİLER

Kate Hitchens adlı 32 yaşındaki iki çocuk annesi kadın, Londra'dan Wickford kentine mesai çıkışında yaptığı 35 dakikalık yolculuğunda yaşadıklarını bloğunda ve sosyal medya hesaplarında paylaştı. Hitchens, diğer yolcuların kendisini görmezden geldiğini belirterek annelere karşı daha duyarlı olunmasını istedi.

Hitchens Facebook ve Instagram mesajlarında, "Birilerinden yerini bana vermesini isteyebilirdim. Ama neden bunu yapmak zorunda kalayım ki? Sorun bebeğimi taşırken zorlanmam değil kimsenin düşünüp yerini teklif etmemesi. Bir dahaki sefere kucağında bebeği olan bir anne görürseniz, lütfen yer verin" dedi.

"NEDEN YER İSTEMEK ZORUNDA KALAYIM Kİ?"

Mesajı Instagram'da birkaç saat içinde 600'den fazla beğeni alan Hitchens şunları yazdı:

"Rahatsız oldum ve ayakta çocuğumu emzirirken utandım. Çocuğumu nerede gerekiyorsa emziriyorum. Emzirmeye uygun kıyafetler giyiyorum. Ancak bu yolculukta tren sallandıkça canım canıyordu. Bir ara göğsüm açıldı, çocuğu dizimle tutmaya çalışırken bazıları yer vereceklerine bana gülümsüyorlardı."