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İngiltere Türklere süresiz oturum hakkını kaldırdı

İngiltere İçişleri Bakanlığı, Ankara Anlaşması çerçevesinde Türk vatandaşlarına verdiği süresiz oturum hakkını bugün itibari ile kaldırdı.

Haber Merkezi | 16.03.2018 - 14:42..
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İngiltere Türk vatandaşlarına verdiği süresiz oturum hakkını kaldırdı. Ankara Anlaşması çerçevesinde verilen bu hak, İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi ile kaldırıldı.

SÜRESİZ OTURUM KALDIRILDI

Ankara Anlaşması başvurusuna göre Türk vatandaşları ilk başvurularında 1 yıl, bu sürenin sonunda ise 3 yıl vize alıyorlar ve 4 yılın tamamlanmasının ardından süresiz oturum hakkına erişiyorlardı. Yeni düzenleme ile bu durum ortadan kalktı.
İngiltere İçişleri Bakanlığı, süresiz oturum iznini kaldırdığını duyurdu.

UZATMA VİZESİ VERİLECEK

Artık Türk vatandaşları sadece vize uzatma başvurusu yapabilecek. Her başvuruda 3 senelik oturum izni verilecek. İçişleri Bakanlığı, değişiklik doğrultusunda yeni bir başvuru kategorisi hazırlığı içerisinde olunduğunu da bildirdi.

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