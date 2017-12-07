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İngiltere yeni Savunma Bakanı'ndan terörle mücadele planı

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör organizasyonları ile mücadele eylem planlarını açıkladı. Williamson, "Ölü teröristler İngiltere'ye zarar veremez" dedi.

Haber Merkezi | 07.12.2017 - 10:57..
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İngiltere'de taciz iddiaları ile görevinden ayrılmak zorunda kalan eski Savunma Bakanı Michael Fallon'un yerine gelen Gavin Williamson, terör ile mücadele planını açıkladı.

Yapacakları mücadeleyi tek bir cümle ile ifade eden Williamson, "Ölü teröristler Britanya'ya zarar veremez" dedi.

İngiltere yeni Savunma Bakanı'ndan terörle mücadele planı

DEAŞ İLE MÜCADELE PLANI AÇIKLANDI

İngiliz yayın organı Daily Mail'e mülakat veren Williamson, DEAŞ saflarında savaşan İngiliz vatandaşlarının ülkeye geri kabulünün yapılmayacağını belirtti.

Özellikle istihbarat faaliyetleri ile İngiliz teröristlerin kimliğini deşifre etmeye çalıştıklarını belirten Williamson bu kişilerin İngiltere'ye girişlerine izin vermeyeceklerini açıkladı.

İngiltere yeni Savunma Bakanı'ndan terörle mücadele planı

"ÖLÜ TERÖRİST ZARAR VEREMEZ"

Terör faaliyetlerine karşı yürütecekleri planı tek cümle ile açıklayan Williamson, "Oldukça basit bir şekilde, benim görüşüm ölü bir terörist Britanya'ya zarar veremez" dedi.

Bu tehdidin bertaraf edilmesi için tüm güçlerini kullanacağını belirten Williamson, "DEAŞ'ı yok etmek ve ortadan kaldırmak için yapabileceğimiz her şeyi yapmalıyız.' açıklamasını yaptı.

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