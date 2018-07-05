İngiltere'de 8 bebeği öldüren bebek hemşiresi tutuklandı

İngiltere’nin Liverpool şehrindeki Chester Kontes Hastanesi’nde 2014’te 3 olan bebek ölüm sayısındaki ani yükseliş şüpheli bulundu. Ölümlerin 2015’te 8, 2016’da 5 bebek Chester Kontes Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Öte yandan 6 bebek de ölümden döndü.

HEMŞİRE TUTUKLANDI

Hastanenin yardım istediği polislerin araştırması sonucunda Lucy Letby adlı bir hemşire, bebeklerin 8'ini öldürmek ve 6'sını öldürmeye teşebbüste bulunmaktan tutuklandı.

BEBEKLER İÇİN YARDIM KAMPANYASI DÜZENLEYEN BEBEK KATİLİ

Mezun olduğu 2011 yılından beri aynı hastanenin bebek koğuşunda çalışan Letby'nin evinde yapılan araştırma sırasında olayı öğrenen ailesi ve komşuları şok oldu. Bebeklere yardımcı olmak için 5 yıl önce kampanya başlattığı ve 3 milyon topladığı belirtilen Letby'nin oldukça hayırsever ve sevecen olarak tanındığı belirtildi.