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İngiltere'de 8 bebeği öldüren bebek hemşiresi tutuklandı

İngiltere’de bir hastanede 2015 ve 2016 yılında dünyaya gelen 32 bebekten 17'sinin ölmesi üzerine araştırmada bir hemşire tutuklandı.

Haber Merkezi | 05.07.2018 - 09:42..
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İngiltere’nin Liverpool şehrindeki Chester Kontes Hastanesi’nde 2014’te 3 olan bebek ölüm sayısındaki ani yükseliş şüpheli bulundu. Ölümlerin 2015’te 8, 2016’da 5 bebek Chester Kontes Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Öte yandan 6 bebek de ölümden döndü.

İngiltere'de 8 bebeği öldüren bebek hemşiresi tutuklandı

HEMŞİRE TUTUKLANDI

Hastanenin yardım istediği polislerin araştırması sonucunda Lucy Letby adlı bir hemşire, bebeklerin 8'ini öldürmek ve 6'sını öldürmeye teşebbüste bulunmaktan tutuklandı.

İngiltere'de 8 bebeği öldüren bebek hemşiresi tutuklandı

BEBEKLER İÇİN YARDIM KAMPANYASI DÜZENLEYEN BEBEK KATİLİ

Mezun olduğu 2011 yılından beri aynı hastanenin bebek koğuşunda çalışan Letby'nin evinde yapılan araştırma sırasında olayı öğrenen ailesi ve komşuları şok oldu. Bebeklere yardımcı olmak için 5 yıl önce kampanya başlattığı ve 3 milyon topladığı belirtilen Letby'nin oldukça hayırsever ve sevecen olarak tanındığı belirtildi.

İngiltere'de 8 bebeği öldüren bebek hemşiresi tutuklandı

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