İngiltere'de aşırı sağcı partiden burka yasağı vaadi

Erken seçim için haziranda sandık başına gidecek olan İngiltere’de aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP), seçim vaatleri arasında burka yasağına yer vermeye hazırlanıyor.

UKIP lideri Paul Nuttall, İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC’ye yaptığı açıklamada, seçim beyannamesinde burka ve peçe yasağına yer vereceklerini söyledi.

YAPTIRIM UYGULANACAK

Burka ve peçenin entegrasyonun önünde engel teşkil ettiğini savunan Nuttall, bu giysileri kullanmayı sürdüren kadınlara yaptırım uygulayacaklarını kaydetti. Nuttall, öngördükleri yaptırımın niteliği hakkında bilgi vermedi.

Nuttall, UKIP’nin yarın açıklanması beklenen seçim beyannamesinde, İngiltere'de azınlıkların kullanma hakkına sahip olduğu arabulucu hukuk konseylerinde İslam şeriatının uygulanmasını yasaklama vaadinin de yer alacağını ifade etti.

YAHUDİ CEMAATLERİ YASAKTAN ETKİLENMEYECEK

Ülkedeki Yahudi cemaatinin benzer konseylerinin ise bu yasaktan etkilenmeyeceğini belirten Nuttall, buna gerekçe olarak da bu konseylerin "yüzyıllardır mevcut olmasını" ve ülkedeki Yahudi nüfusunun azalmakta olmasını gösterdi.

Parti 2010 seçim beyannamesinde de burka ve peçe yasağı vaadine yer vermiş ancak bu vaadi 2015'teki seçim beyannamesinden çıkarmıştı.

İngiltere’de yaklaşık 47 milyon seçmen 8 Haziran’da erken genel seçim için sandık başına gidecek.