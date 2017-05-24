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İngiltere'de askerler sokağa indi

24 kişinin öldüğü saldırının ardından şehrin kritik bölgelerine askerler yerleştirildi.

24.05.2017 - 15:22
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İngiltere'de askerler sokağa indi

İngiltere'de Manchester'daki konser salonuna düzenlenen saldırısı sonrası güvenlik güçleri, yeni terör eylemleri düzenlemeleri muhtemel intihar eylemcilerini aramaya devam ediyor.

İngiltere'de askerler sokağa indi

İngiltere'de "ciddi" seviyesinde olan terör tehdidi, "kritik" seviyeye çıkarılırken, şehrin önemli noktalarına askerler konuşlandırıldı.

İngiltere'de askerler sokağa indi

Özellikle başkent Londra'da bulunan Buckingham Sarayı etrafında askerler kuş uçurtmuyor.

İngiltere'de askerler sokağa indi

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İngiliz polisi de, konser salonuna düzenlenen terör saldırısıyla ilgili üç kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu.

İngiltere'de askerler sokağa indi

İngiltere'de askerler sokağa indi

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