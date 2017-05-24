İngiltere'de askerler sokağa indi

İngiltere'de Manchester'daki konser salonuna düzenlenen saldırısı sonrası güvenlik güçleri, yeni terör eylemleri düzenlemeleri muhtemel intihar eylemcilerini aramaya devam ediyor.

İngiltere'de "ciddi" seviyesinde olan terör tehdidi, "kritik" seviyeye çıkarılırken, şehrin önemli noktalarına askerler konuşlandırıldı.

Özellikle başkent Londra'da bulunan Buckingham Sarayı etrafında askerler kuş uçurtmuyor.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İngiliz polisi de, konser salonuna düzenlenen terör saldırısıyla ilgili üç kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu.