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İngiltere'de Bayram coşkusu

Ramazan Bayramı İngiltere'de tüm İslam ülkelerinde olduğu gibi büyük bir coşku ile kutlanıyor. 140 bin Müslüman bayram namazı için Birmingham'a akın etti.

Haber Merkezi | 15.06.2018 - 13:37..
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İngiltere'de Bayram coşkusu

İslam aleminin en kutsal günlerinden biri olan Ramazan bayramı, tüm dünyada Müslüman toplulukları tarafından kutlanılıyor. Avrupa Müslümanları Almanya, Avusturya başta olmak üzere çok sayıda ülkede kutlamalar gerçekleştirirken, kutlamaların en coşkulusu İngiltere'deydi.

İngiltere'de Bayram coşkusu

Avrupa'nın en kalabalık Müslüman toplumlarından biri olan İngiltere'de 140 bin Müslüman Bayram namazı için Birmingham'a akın etti.

İngiltere'de Bayram coşkusu

140 BİN KİŞİ

Birmingham'da bir araya gelen Müslümanlar adeta mahşeri bir kalabalık oluşturdu.

İngiltere'de Bayram coşkusu

Birmingham Merkez Camii'ne toplanan kalabalık, bayram namazı için akın edince, caminin kapasitesi yetmedi, cemaat caminin dışındaki Small Heath Park'a kadar taştı. Namaz için gelen Cami ile parkın içindeki Müslümanların sayısının 140 bin olduğu açıklandı.

İngiltere'de Bayram coşkusu


İngiliz Müslümanlar namazın ardından birbirleriyle bayramlaştı.

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