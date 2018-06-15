İngiltere'de Bayram coşkusu

İslam aleminin en kutsal günlerinden biri olan Ramazan bayramı, tüm dünyada Müslüman toplulukları tarafından kutlanılıyor. Avrupa Müslümanları Almanya, Avusturya başta olmak üzere çok sayıda ülkede kutlamalar gerçekleştirirken, kutlamaların en coşkulusu İngiltere'deydi.

Avrupa'nın en kalabalık Müslüman toplumlarından biri olan İngiltere'de 140 bin Müslüman Bayram namazı için Birmingham'a akın etti.

140 BİN KİŞİ

Birmingham'da bir araya gelen Müslümanlar adeta mahşeri bir kalabalık oluşturdu.

Birmingham Merkez Camii'ne toplanan kalabalık, bayram namazı için akın edince, caminin kapasitesi yetmedi, cemaat caminin dışındaki Small Heath Park'a kadar taştı. Namaz için gelen Cami ile parkın içindeki Müslümanların sayısının 140 bin olduğu açıklandı.





İngiliz Müslümanlar namazın ardından birbirleriyle bayramlaştı.