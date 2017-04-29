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İngiltere'de Brexit kavgası

Brüksel'de Brexit'in onaylandığı anda İngiltere'de Brexit kavgası yaşandı.

29.04.2017 - 22:08
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Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, İngiltere'nin uluslararası örgütten ayrılmasının yol haritasını belirledi. Oy birliğiyle alınan karar bir dakikadan kısa sürede alındı.

Brüksel'de bunlar olurken, İngiltere'de ise Brexit taraftarları ile karşıtları arasında sokak kavgası vardı.

İngiltere'de Brexit kavgası

KADINLAR SAÇ BAŞA KAVGA ETTİ

Ülkenin doğu kıyısındaki Hartlepool'da Brexit yanlısı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) lideri Paul Nuttall beklenirken, iki kadın birbirine girdi. Kıyafetlerin çekiştirilmesiyle başlayan kavga yerde sürüklemeyle sürdü, kavgayı ayırmaya çalışan bir erkek de düştü.

İngiltere'de Brexit kavgası

İngiltere'de Brexit kavgası

İngiltere'de Brexit kavgası

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