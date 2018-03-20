İngiltere'de Facebook veri ihlali iddialarına soruşturma

İngiltere merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının Facebook'ta 50 milyon hesaptan kişisel veri topladığı, bu verileri 2016'daki ABD seçimleri ve Brexit referandumunu etkilemek için kullandığına dair iddiaların ardından İngiltere Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanlığının sponsorluğundaki ICO'nun Başkanı Elizabeth Denham, gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.

FACEBOOK MAHKEMEYE VERİLİYOR

Kişisel bilgiler kullanılarak seçimlerin manipüle edildiği iddiaları sebebiyle Cambridge Analytica'nın soruşturulduğunu duyuran Denham, şirketin veri tabanına ve ağ sunucularına erişim talebinde bulunmak üzere mahkemeye başvuracağını açıkladı.

Şirketin usulsüzlük yapıldığı iddialarını reddettiğini söyleyen Denham, şirketin nasıl çalıştığını ve verileri nasıl işlediğini anlamak istediğini vurguladı.

İNGİLTERE BAŞBAKANLIĞI: ENDİŞE VERİCİ

Denham'ın soruşturmasıyla ilgili İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada da veri ihlalinin "endişe verici" olduğunun altı çizilerek Cambridge Analytica'ya ICO ile "tam şekilde iş birliği yapma" çağrısında bulunuldu.

İHLALLERİ ESKİ ŞİRKET ÇALIŞANI DUYURMUŞTU

Veri analiz şirketi Cambridge Analytica'nın eski çalışanı Christopher Wylie, şirketin 50 milyon Facebook hesabından gizli bilgiye erişim sağladığı, bu bilgilerin ABD'de 2016'da yapılan başkanlık seçimleri ve Brexit referandumunda kamuoyunu etkilemek için kullanıldığını öne sürülmüştü. Verilerin kişilerin gizli mesajlaşmalarından da derlendiği savunulmuştu.

SİYASİLERE AŞK TUZAĞI KUMPASI

İngiliz Channel 4 haber kanalının dün yayımladığı gizli kamera çekimlerinde de şirketin bazı yöneticilerinin, internet ortamında siyasetçilerin itibarını sarsmak için "aşk tuzakları" hazırlanabileceğini ve rüşvet verilebileceğini söylerken görülmüştü. Görüntülerde, Cambridge Analytica Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Nix'in, şirketle dünya genelinde gizli şekilde seçim kampanyaları yürüttüklerini söylediği ortaya çıkmıştı.

1 GÜNDE YÜZDE 8'Lİ DEĞER KAYBI

Bu arada Facebook'un hisseleri de dün, veri ihlali iddiaların ardından yüzde 8,1 değer kaybıyla son 5,5 yılın en sert günlük düşüşünü yaşamıştı.

Konuya ilişkin açıklamasında Facebook, "verilerin usulüne uygun kullanılmadığıyla ilgili iddiaların gözden geçirileceğini" belirterek Cambridge Analytica'nın faaliyetlerinin incelenmesi için kendi dijital adli bilişim uzmanlarından oluşan bir ekibi görevlendirdiğini açıklamıştı.