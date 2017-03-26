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İngiltere'de gaz patlaması: 30 yaralı

Liverpool kentinde bir Çin lokantasında gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu. 30 kişi yaralandı.

26.03.2017 - 09:57
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İngiltere'de bir lokantada patlama meydana geldi. Şiddetli patlamada 2'si ağır 30 kişinin yaralandığı belirtildi. Gaz sıkışması nedeniyle gerçekleşen patlamada lokantanın yanındaki bir dans stüdyosu da yerle bir oldu.

PATLAMA ŞİDDETLİ GERÇEKLEŞTİ

Görgü tanıkları patlamanın çok şiddetli gerçekleştiğini söyledi. Olayın meydana geldiği sırada lokantada 15 kişi olduğu belirtildi.

Bölgeye çok sayıda ilkyardım ekibi sevk edildi. Yakınlardaki binalarda yaşayanlar önlem olarak evlerinden tahliye edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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