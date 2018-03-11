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İngiltere'de Müslümanları cezalandırma günü

İngiltere'de aşırı sağcı ve ırkçı gruplar, kendi içlerinde ilan ettikleri Müslümanları cezalandırma günü ile halkı nefrete teşvik ediyor. O gün yapılması tavsiye edilen şeyler ise kan dondurucu...

Haber Merkezi | 11.03.2018 - 12:06..
  1. Haberler
  2. Avrupa

İngiltere'de aşırı sağcı ve ırkçı gruplar, İslam karşıtı ve nefret suçu içeren organizasyonlara hazırlanıyorlar. Ülkenin bir çok yerinde yaşayan insanlara kimliği belirsiz bir mektup gönderildi.

Mektubun içeriğinde ise 3 Nisan'ı Müslüman cezalandırma günü ilan edildiği yazıyor.

İngiltere'de Müslümanları cezalandırma günü

KAN DONDURAN GÖREV LİSTESİ

Irkçı ve aşırı sağcı gruplar tarafından geldiği tahmin edilen mektupta "Seni incittiler, sevdiklerinize acı çektirdiler. Sizde acı ve kalp sızısına neden oldular. Bu konuda ne yapacaksınız?" notu ile o gün yapılması tavsiye edilen eylemlere ilişkin puan listesi yer alıyor.

Yapılması tavsiye edilen eylemler listesi ise oldukça korkunç içerikler barındırıyor. Sözlü tacizden asitli saldırıya kadar bir çok nefret suçunu barından listenin en yüksek puanlı eylemi ise İslamiyetin kutsal beldesi Mekke'ye atom bombası atmak.İngiltere'de Müslümanları cezalandırma günü

NEFRETE TEŞVİK EDEN O LİSTE

Aşırıcılığın artırılması ve Müslümanlara yönelik saldırıların artması için yapılan o listede saldırılar ve puan listesi yer alıyor. Nefret suçu dolu liste şu şekilde:

10 puan - Bir Müslümanı sözlü taciz etmek
25 puan - Müslüman bir kadının eşarbını başından çekmek
50 puan - Bir Müslümanın yüzüne asit atmak
100 puan - Bir Müslümana dayak atmak
250 puan - Bir Müslümana elektrik akımı vererek işkence etmek, askı kullanmak
500 puan - Bir Müslümanı silah, bıçak, araç yada başka bir türlü katletmek
1000 puan - Bir camiyi yakmak ya da bombalamak
2500 puan - Mekke'ye atom bombası atmak

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de müslümanalra yönelik araçlı saldırılar meydana gelmişti. O saldırılarla bu listenin bir ilişiğinin olup olmadığını araştırırken , polisler olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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