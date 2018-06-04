Tatilini Muğla'nın Fethiye ilçesinde geçiren İngiliz vatandaşı Beverley Ann Stoddart (74) kanser hastalığı nedeniyle 20 Aralık 2017’de İngiltere’de hayatını kaybetti.

Patrick Stoddart, tatile geldikleri dönemde eşi Beverley Ann Stoddart öldüğünde küllerinin çok sevdiği Ölüdeniz’den yamaç paraşütü ile denize dökülmesini vasiyet etti.

Patrick Stoddart (76), eşinin 2016 yılında Babadağ’dan uçuş yaptığı yamaç paraşütü pilotu Şenol Arat ile Babadağ’ın 1.200 metre pistinden uçuş yaptı.

İngiltere'de ölen eşinin küllerini Ölüdeniz'e döktü



Üzerine giydiği tişörtte eşinin ve kendisinin fotoğrafları bulunan Patrick Stoddart, iki yıl önce eşinin uçuş yaptığı yamaç paraşütü pilotu Şenol Arat ile bir süre uçuş yapan Stoddart, eşinin küllerini Ölüdeniz’in üzerine geldiğinde denize savurdu.





"KÜLLERİNİN BABADAĞ'DAN SAVRULMASINI İSTEDİ"

Patrick Stoddart, 30 yıllık evliliklerinde her anlarının çok mutlu geçtiğini. Eşinin hastalığını iki yıl önce Fethiye’ye tatile geldiklerinde öğrendiklerini söyleyen Stoddart, “Eşim yamaç paraşütü yapmak istedi. Hatta ona ’Sen çılgın mısın’ diye tepki gösterdim. Buna rağmen ısrar etti ve yamaç paraşütüyle uçuş yaptı. Uçuş sırasında da hastalığını yamaç paraşütü pilotuyla paylaşmış. Ölmeden önce küllerinin Babadağ’dan denize savrulmasını istedi. Eşim burayı çok seviyordu. Ben de daha önce uçuş yaptığı pilotla onun anısına bu uçuş gerçekleştirdim ve vasiyetini yerine getirdim.” dedi.





İKİ YIL SONRA KÜLLERİNİ SAVURMAK İÇİN UÇUŞ YAPTI

Yamaç paraşütü pilotu Şenol Arat ise "Öldüğünü haber alınca çok üzüldüm. İki yıl önceki uçuşunda Stoddart’ın kendisine fazla vaktinin kalmadığını ve tüm sevdiği şeyleri yapmak istediğini söyledi. Benimle yamaç paraşütü uçuşu yaptı. Maalesef şu an kendisi aramızda yok. Ölmeden önce de tekrar yamaç paraşütüyle uçuş yapmak istediğini söylemiş. Bundan iki yıl önce benimle uçuş yapan yolcumun küllerini denizin üstünde bıraktık. Hem mutluyum hem de hüzünlüyüm. Bu bize gösteriyor ki güzel memleketimizi ne kadar çok seviyorlar ki gelip bizi buldular. Son anında bile burayı düşünmesi çok güzel bir şey." diye konuştu.