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İngiltere'de otel rezervasyonu sitelerine soruşturma

Aralarında, Türkiye'de faaliyetleri durdurulan Booking.com'un da olduğu otel rezervasyonu sitelerine rekabet soruşturması açıldı.

28.10.2017 - 01:14
  1. Haberler
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Piyasadaki rekabet koşullarını araştıran kurumu Rekabet ve Piyasalar Kurumu, bu sitelerin müşterilere yardım etmek yerine işlerini daha da zorlaştırdığından kuşkulandığını açıkladı.

CMA, yaptığı açıklamada bu sitelerin verdiği bilgilerin 'açık, doğru ve iyi bir şekilde sunulduğundan' emin olmak amacı taşıdıklarını belirtti.

Expedia ve Booking.com ülkenin önde gelen otel rezervasyonu sitelerinden.

Türkiye'de de Booking.com'un faaliyetleri, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) açtığı dava üzerine haksız rekabete neden olduğu gerekçesiyle 29 Mart'ta durdurulmuştu.

Çoğunluğuna Expedia'nın sahip olduğu Trivago, yaptığı açıklamada CMA ile işbirliği yapacaklarını söyledi.

Booking.com ise şimdilik bir yorumda bulunmayacaklarını söyledi.

İngiltere'de otel rezervasyonu sitelerine soruşturma

"MÜŞTERİLERİN TERCİHLERİNE GÖRE SIRLANMIYOR"

CMA'ya göre otel rezervasyonu yapan kişilerin yüzde 70'i internet arama sitelerini kullanıyor.

CMA'nın üst düzey yöneticilerinden Nisha Arora, bu sitelerin ortaya çıkardığı otel sıralamasının sadece müştelerin girdiği tercihlerle belirlenmediğini, ticari kaygıların da sıralamada rol oynadığını belirtti.

CMA, aynı zamanda otellerde kaç odanın kaldığının nasıl gösterildiğine dair da bir araştırma yapacak.

Sitelerin bu bilgileri nasıl topladığı belirlenerek bu verilerin 'satış baskısı' yaratmak için kullanılıp kullanılmadığına bakılacak.

BİR ODA İÇİN DAHA FAZLA ÜCRET

İngiliz Konukseverlik Birliği (BHA) ise bazı üyelerinin online rezervasyon sitelerinin gücünden ötürü kaygı duyduğunu belirtti.

Yüksek komisyon ücretleri, bilgilerin yanlış sunulması, satış için baskı kurulması ve şeffaf olmamaları yöneltilen eleştiriler arasında.

BHA aynı zamanda müşterilerin bir odaya ödemesi gerekenden daha çok ödediğini de belirtti.

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