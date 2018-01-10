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İngiltere'de PYD PKK ilişkileri tartışıldı

İngiliz parlamentosu Dışişleri Komisyonunun İşçi Partili üyesi Mike Gapes, Türkiye'nin PYD'ye olan tavrını hatırlatarak terör listesine eklenmesini istedi.

AA | 10.01.2018 - 02:46..
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İngiltere'de PYD PKK ilişkileri tartışıldı

İngiliz parlamentosu Dışişleri Komisyonunun İşçi Partili üyesi Mike Gapes ve İngiltere'nin Ortadoğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt arasında PKK ile PYD ilişkisi tartışıldı.

İngiltere'de PYD PKK ilişkileri tartışıldı

İngiltere'nin Ortadoğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt

"PYD'Yİ PKK İLE İLİŞKİSİNİ KESMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Burt, İngiliz parlamentosu Dışişleri Komisyonu'nun "Kürtlerin hevesleri ve İngiltere’nin çıkarları" başlıklı oturumunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Komisyonun İşçi Partili üyesi Mike Gapes’in, PKK ve PYD/YPG arasındaki ilişkilerle ilgili sorusu üzerine Burt, "PKK ile kendimiz ilişki içinde değiliz ancak olası bağlantılar konusunda kaygılıyız ve PYD’yi her zaman PKK ile olabilecek her türlü bağlantıyı kesmeye çağırıyoruz." yanıtını verdi.

"PKK İLE HİÇBİR TEMASIMIZ YOK"

Oturumda yer alan İngiliz Dışişleri Bakanlığının Doğu Akdeniz Masası Başkanı Amy Clemitshaw da PKK ile PYD arasındaki ilişkilerle ilgili haberlerin farkında olduklarını belirterek, "PKK ile hiçbir temasımız yok. O bir terör örgütü ve İngiltere'nin de terör listesinde. PYD ile de sadece seyrek olarak temas ediyoruz. Bu örgütlerin nasıl çalıştığının ayrıntıları konusunda daha fazla yorum yapmak istemiyorum." şeklinde konuştu.

Cevaplarla tatmin olmayan Gapes'in, "PKK’lıların başka bölgelerde başka Kürt grupların safında çarpıştığına dair çok sayıda tanıklık ve yazılı ifade aldık, bu gayet iyi biliniyor. Öcalan’ın fotoğraflarının gösterilerde ve kamusal alanlarda sergilendiği gayet iyi biliniyor. Sadece bağlantılara dair haberler yok, bağlantılar var. Benim sorum da PYD ile PKK'nın ne tür ilişkileri olduğuydu." ifadesini kullanarak sorusunu yineledi.

İngiltere'de PYD PKK ilişkileri tartışıldı

"ÖCALIN ROLÜNE İTİBAR GÖSTERİYORLAR"

Gapes, bu örgütler arasında ideolojik, finansal ve örgütsel bağlantıyla ilgili İngiliz Dışişleri Bakanlığının değerlendirmesinin ne olduğunu da sordu.

Bunun üzerine Clemitshaw, "Bu örgütler Öcalan’ın rolüne belli bir itibar gösteriyor dediğiniz gibi. Birbirlerine mesafeleri veya ilişkiler konusunda yorum yapmamız doğru değil." yanıtını verdi.

Gapes’in "Neden doğru değil?" diye ısrar etmesi üzerine de Clemitshaw, "(İlişkilerine dair) haberlerin farkındayız." yanıtını yineledi.

"PYD PKK İLE İLİŞKİSİNİ KESMİYOR"

Gapes, "NATO müttefikimiz Türkiye bu konuda sert bir tutum aldığına ve biz de PKK’yı terör örgütü listesine aldığımıza göre ve Türk hükümeti ve başkaları da ki bir kısmı bize de tanıklık etti bu örgütler arasında çok sıkı ilişkiler olduğunu söylediğine göre, bu konuda yorum yapmanız niçin doğru olmasın?" diye sordu.

Bunun üzerine yeniden söz alan Bakan Burt, şunları kaydetti:

"PKK ile temasımız yok. Dediğiniz gibi ilişkilerin de farkındayız. (PYD) Suriye Demokratik Güçleri içinde hakim güç. Biz teçhizat, silah sağlamıyoruz bu güçlere. Hava desteği alıyorlar çünkü desteklediğimiz bir çatışma içindeler. PYD ve YPG ile konuştuğumuzda, PKK ile ilişkileri kesmesi gerektiğini söylüyoruz. Pratikte ise muhtemelen kesmiyorlar. İlişkiler ortada. Bunu biliyoruz ancak PKK ile temasımız yok. Bu meseleyi PYD ile her zaman gündeme getiriyoruz .”

İngiltere'de PYD PKK ilişkileri tartışıldı

İKİ ÖRGÜT ARASINDA SİLAH VE ADAM GEÇİŞİ OLUYOR MU

PKK ile PYD’nin ayrı örgütler olduğuna inandıklarının altını çizen Burt, "İlişkileri olduğu çok açık ancak sahadaki durum çok karışık." ifadelerini kullandı.

Gapes’in "PKK ile PYD arasında silah ve personel geçişi oluyor mu?” şeklindeki sorusuna ise Burt, “Çatışma ortamı dikkate alındığında aynı tarafta çarpışanlar arasında silah geçişi olmuyorsa şaşırırım. Başka türlü düşünmek naiflik olur ancak biz hiçbir silah temin etmiyoruz." karşılığını verdi.

NATO ÜLKELERİ PKK'YA SİLAH VERİYOR MU

Gapes’in "Türkiye, NATO üyelerinden PKK’ya silah gittiğini söylüyor. Buna katılıyor musunuz?" şeklindeki sorusuna yanıt veren dışişleri yetkilisi Clemitshaw ise "Türkiye’nin kaygılarının farkındayız. İngiltere'nin herhangi bir silah verdiğine dair bilgim yok." diye konuştu.

Gapes’in, "İngiltere'den söz etmiyorum. Diğer NATO üyelerinden söz ediyorum" diyerek sorusunda ısrar etmesi ve ABD’nin bölgeye gönderdiği silahları hatırlatması üzerine ise Bakan Burt, söz alarak bu konuda bilgisi olmadığını ancak daha sonra yazılı bir yanıt verebileceğini kaydetti.

İngiltere'de PYD PKK ilişkileri tartışıldı

PYD TERÖR LİSTESİNE NEDEN ALINMIYOR

Gapes'in "Eğer PKK ile PYD/YPG arasında bağlar varsa ki olduğunu söylediniz, o halde niçin terör listesine almıyoruz?” şeklindeki sorusuna da Burt, "Ayrı örgütler olduklarına inanıyoruz. Listeye almadıklarımız hakkında konuşmuyoruz. Listeye alınmaları için sebepleri veriyoruz. Listeye alınmayanların niye alınmadığına dair sebepleri vermiyoruz." diye karşılık verdi.

Komisyonun İşçi Partili üyesi Ann Clwyd’ın Suriye’de fiili olarak bir özerk Kürt bölgesinin ortay çıktığını belirterek, "İngiltere bununla ilişkiye geçecek mi, yoksa görmezden mi gelecek?" şeklindeki sorusuna yanıt veren Burt, şunları kaydetti:

"Staffan de Mistura’nın Cenevre sürecindeki çalışmalarını destekliyoruz. Suriye’deki sorunların çözümü için tek yol bu. Farklı bölgeler ile ülkelerin ikili ilişkiye geçmesini desteklemiyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Esed tarafından kendi halkına karşı yürütülen bu iç savaş ve çatışmadan sonra bu sorunun anayasal çözümü tek bir kurum tarafından ele alınmalı ve tek bir süreç olmalı. Bu da Cenevre sürecidir."

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