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İngiltere'de sağlık krizi

İngiltere'de sağlık sistemindeki bütçe kesintileri yatırımlarda meydana gelen aksaklıklar krize neden oldu. Hastaların hastane koridorlarında öldüğü söyleniyor.

Haber Merkezi | 11.01.2018 - 16:40..
  1. Haberler
  2. Avrupa

İngiltere bir yandan Brexit anlaşmasını yürürlüğe sokmaya çalışırken, diğer yanda yer alan ve krize dönüşen sorunları gözardı ediyor.

İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi'nin  bütçe kesintileri ve gerekli yatırımların yapılmaması nedeniyle krize girdiği yönündeki tartışmalara acil servis doktorları da katıldı.

İngiltere'de sağlık krizi

HASTALAR KORİDORLARDA ÖLÜYOR

Mevcut duruma isyan eden sağlık çalışanları, Başbakan Theresa May'e hitaben açık mektup yazdılar. Mektupta aksaklığın geldiği noktayı göstermek için "Saatlerce hastane koridorlarına bekletilen hastalar ölüyor" cümlesi kullanıldı.

Ülkedeki hastanelerin başhekimleri ise yeni hastaları yatırabilecekleri yatak kalmadığını ifade ederek acil sağlık yatırımı veya ödeneği beklendiğini belirttiler.

İngiltere'de sağlık krizi


"İNSANİ KRİZ BOYUTUNA ULAŞTI"

İngiltere'de yaşanan bu kriz yalnızca ülkenin değil, uluslararası toplumun da dikkatini çekiyor.Uluslararası Kızılhaç Örgütü de İngiltere'nin sağlık sisteminde yaşanan sorunların "insani kriz boyutuna ulaştığını" belirtmiş, acil önlem çağrısında bulunmuştu.

Bugün açıklanan bir diğer rapora göre ise İngiltere'deki hastanelerin acil servisine başvuran 300 bin hastanın bir doktoru görebilmek için en az 4 saat bekletildiği açıklandı.

ÇAĞ DIŞI YETERSİZLİK

Rapora göre 4 saat içerisinde doktor görebilen hastaların oranı %85'te kalıyor. NHS'in hedeflediği oran ise %95 seviyesi olarak biliniyor.

Geçtiğimiz hafta kış aylarında hastanelere gelen hasta sayısındaki artış nedeniyle NHS aciliyeti olmayan hastaların ameliyatlarını ertelemek zorunda kalmış, protez ya da katarakt ameliyatı gibi ameliyatları bekleyen binlerce hastadan özür dilenmişti.

İngiltere'de yaşanan bu durum çağdışı bir Avrupa görüntüsü çizerken, yaşanan bu olumsuzluklar ve aksaklıklar eleştirilerin hedefi oluyor.

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