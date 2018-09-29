Manchester'da 20 şişe su almak için markete giren çift, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

SU SATMAK İSTEMEDİLER

Nasir Hussain ve Mahira Hussain adındaki çift, 20 şişe su almak için markete girdi. Ancak market sahipleri çifte 20 şişe su satmak istemedi.

Bu olay üstüne hakkını savunan çift ve market sahipleri arasında tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü.

İngiltere'de su almak isteyen Müslüman çifte gözaltı VİDEO

POLİS DÖVÜP GÖZALTINA ALDI

Kavganın büyümesiyle olay yerine polis çağrıldı. Polisin gelmesiyle olayın çözüleceği düşünülürken durum daha da kötüye gitti. Bu kez polis, genç çifti yumruklamaya başladı. Daha sonra da polis, çifti uzun uğraşlar sonucunda gözaltına aldı.

Polislerin bu videoyu çeken kişiyi de gözaltına aldığı ancak sonra serbest bıraktığı belirtildi.