İngiltere'de tepki çeken görüntü

İngiltere'nin başkenti Londra'da "vicdansızlığın selfiesi" isimli bir fotoğraf karesi sosyal medyayı karıştırdı. Kate Hitchens isimli bir kadın, kucağında çocuğu ile birlikte trene binerken, genç kadına kimse yer vermedi.

ÇOCUĞUNU AYAKTA EMZİRDİ

Trende kimse yer yermediği kadının kimse yüzüne dahi bakmazken, kadın ayakta taşıdığı çocuğunu emzirmeye başladı. Emzirmesine rağmen hiç kimsenin yer vermediği kadın, 6 aylık bebeğini ayakta emzirmek zorunda kaldı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Dokuz kilo ağırlığındaki 6 aylık bebeğiyle çektiği ‘selfie’yi de sosyal medyaya koyan genç anne, “Birilerinden yer vermesini isteyebilirdim ama neden bunu yapmak zorunda kalayım ki?” ifadesini kullandı.

Kadının paylaşımı kısa sürede çokça yorum aldı. Sosyal medya kullanıcılarından bazıları fotoğraf karesi için "vicdansızlığın selfiesi" yorumunda bulundu.