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İngiltere'de terör tehdidi arttı

İngiltere İç İstihbarat Örgütü MI5 Başkanı Andrew Parker, ülkede yeni saldırıların olacağı sinyalini verdi.

18.10.2017 - 19:16
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İngiltere'de terör tehdidi arttı

İngiltere İç İstihbarat Servisi MI5'ın Başkanı Andrew Parker, ülkesindeki terör tehdidine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Parker, İngiltere'deki terör tehdidinin görülmemiş düzeyde ciddi olduğunu söyledi ve yeni saldırılar için 'kaçınılmaz' olduğunu belirtti.

TERÖR TEHDİDİ VİTES YÜKSELTTİ

The Guardian'da yer alan habere göre, Manchester, Westminster ve Londra Köprüsü'ndeki saldırıları hatırlatan Parker, İngiltere'nin terör tehdidi konusunda dramatik bir biçimde vites yükselttiğini söyledi.

İngiltere'de terör tehdidi arttı

"34 YILDIR GÖRDÜĞÜM EN YÜKSEK TEMPO"

Parker, "Tehdit çok boyutlu ve hızla gelişiyor. Daha önce görmediğimiz bir hızda ortaya çıkıyor. Bu benim 34 yıllık kariyerimde gördüğüm en yüksek tempo. Bugün daha fazla terörist aktivite var, bize daha hızlı ulaşıyor ve tespit etmesi zorlaşıyor" ifadelerini kullandı.

İSTİHBARAT ÇALIŞANI SAYISI YÜKSELTİLDİ

Güvenlik alanında çalışan gazetecilerle yaptığı toplantıda konuşan Parker, MI5'ın çalışan sayısını 4 binden 5 bine yükselttiğini belirterek, geçtiğimiz 4 yılda 20'den fazla ciddi terör saldırısının önlendiğini ifade etti.

İngiltere'de terör tehdidi arttı

SON 7 AYDAKİ SALDIRILAR

Sadece son 7 ayda 7 saldırının engellendiğini belirten Parker, "Tehdit bildiğimden çok daha çeşitli. Planlar burada geliştiriliyor ancak denizaşırı yerlerden yönetiliyor. İnternet üzerinden planlanıyor. Uzun planların yanı sıra spontan saldırılar... Vahşi bir zafer vaadeden zehirli bir ideoloji altında birleşmiş, her yaştan, cinsiyetten, arka plandan aşırılıkçılar..." ifadelerini kullandı.

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