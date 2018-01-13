İngiltere'de Trump'a öfke dinmiyor

Londra Belediye Başkanı Han, "Başkan Trump, Amerika ve Amerikalıları çok seven ve beğenen birçok Londralının, kendisinin politikaları ve uygulamalarının bizim kentimizin kapsayıcılık, çeşitlilik ve hoşgörüye dayalı değerlerinin tam zıddı olduğunu düşündükleri mesajını almış görünüyor." ifadesini kullandı.

Londra Belediye Başkanı, Trump'ın önümüzdeki ay kentlerine gelmesi halinde barışçıl kitlesel protestolarla karşılanacağına dair şüphe bulunmadığının altını çizdi. İngiltere Başbakanı Theresa May'i de eleştiren Han, iptal kararının May'in Trump'ı resmi ziyaret için aceleci bir şekilde davet etmekle ne kadar hata yaptığını ortaya koyduğunu kaydetti.

KRALİÇENİN DAVETİ KRİZE YOL AÇTI

İngiltere yılda iki lideri "devlet konuğu" olarak ağırlıyor. Ziyaretlerden biri yaz aylarında, diğeri ise sonbaharda gerçekleşecek şekilde düzenleniyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May de geçen yıl ocak ayında gerçekleştirdiği ABD ziyareti sırasında Trump’a, Kraliçe 2. Elizabeth’in resmi davetini iletmiş ve davet kabul edilmişti.

Ancak Trump’a yapılan davet İngiltere’de kamuoyunun büyük tepkisini çekmiş, ziyaretin iptali için çok sayıda gösteri düzenlenmişti.

İPTAL İÇİN 2 MİLYON İMZAYLA PARLAMENTOYA DİLEKÇE VERİLDİ

Ziyaretin iptali için 2 milyona yakın imzayla parlamentoya dilekçe sunulurken, muhtemel bir ziyaret esnasında Parlamento Başkanı John Bercow da milletvekillerine hitap etmesi için Trump'ı davet etmeyeceğini açıklamıştı.

Trump’ın geçen yaz gerçekleşmesi öngörülen ziyareti, tepkiler üzerine belirsiz tarihe ertelenmişti. Ziyaretin ABD’nin bu yıl hizmete girmesi öngörülen yeni Londra Büyükelçilik binası için yapılacak açılış vesilesiyle gerçekleşmesi bekleniyordu.

TRUMP'IN AŞIRI SAĞCILARA DESTEĞİ TEPKİ ÇEKTİ

Trump’a karşı ülkede biriken tepki, 2017 boyunca azalmak bir yana artmış durumda. Bu artışta Trump’ın geçen ay İngiltere’nin aşırı sağcı örgütü Britain First’in (Önce Britanya) İslam karşıtı videolarını Twitter hesabından paylaşması da etkili oldu. Trump’ın paylaşımlarına, kamuoyunun yanı sıra Başbakan May de yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Trump ziyaretinin, İngiltere’de büyük çaplı protesto gösterilerine yol açmasına kesin gözüyle bakılıyordu.