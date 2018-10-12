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İngiltere'de uğur böceği istilası

İngiltere'de cinsel yolla bulaşan hastalıklar taşıdığı iddia edilen uğur böceğine karşı uyarı yapıldı.

Haber Merkezi | 12.10.2018 - 09:30..
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İngiltere, Asya ve Kuzey Amerika üzerinden gelen uğur böcekleri istilası ile mücadele ediyor. Yaz mevsiminin sona ermesiyle beraber uğur böceklerinin kış uykusuna yatabilmek için evlere girdiği belirtiliyor.

İngiltere'de uğur böceği istilası

HASTALIK UYARISI

Uzmanlar, siyah kanatlı uğur böceklerinin cinsel yolla bulaşan hastalık taşıdığına dair uyarılar yapıyor.

İngiltere'de uğur böceği istilası

UĞUR BÖCEKLERİ SICAK NOKTALARI TERCİH EDİYOR

Uğur böcekleri kış uykusu için korunaklı ve sıcak noktaları tercih ediyor. Bilim insanları, ülkenin özellikle Manchester kenti civarında yoğun olarak görülen uğur böceği istilasının İngiltere'ye özgü türleri de olumsuz etkileyebileceği tehlikesine dikkat çekiyor.

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