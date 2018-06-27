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İngiltere’de yangın: Evler boşaltıldı

İngiltere’nin Manchester kenti yakınlarında bulunan Saddleworth'te aşırı sıcaklar sonucu yangın çıktı. Ormanlık arazide başlayan yangın yerleşim yerlerine doğru ilerliyor.

Haber Merkezi | 27.06.2018 - 16:19..
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İngiltere'nin Manchester kenti yakınlarında bulunan Saddleworth’te aşırı sıcaklar sebebiyle yangın çıktı. Yetkililer acil durum ilan ederken, olay yeri yakınlarında ikamet eden 34 aile evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Geniş bir alana yayılarak uzaydan da görülebilen yangında can kaybı yaşanmadı.

İngiltere’de yangın: Evler boşaltıldı

UYARI ÜSTÜNE UYARI

Sağlık Bakanlığı bölge sakinlerine pencere ve klimalarını açmamaları uyarısında bulundu. Manchester İtfaiyesi, “Ekipler, müdahale etmeye devam ediyor ve yangının yayılmasını engellemeye çalışıyoruz” diyerek yangının henüz kontrol altına alınamadığını belirtti.

Yangının ormanlık alandan yerleşim yerlerine doğru ilerlediği belirtildi.

BÖLGE YOĞUN DUMAN ALTINDA

Bölge sakinlerinden Sean Quarmby ise, “Pencereleri kapalı tutmak zorunda kaldık, dumanın kokusu çok yoğun” diyerek, evinin penceresinden görülen alevleri “dağlardan inen volkanik lava” benzettiğini söyledi.Bir başka bölge sakini Dee Blanchard, “Çift cam kullanıyoruz, buna rağmen camlarımızı ve kapılarımızı havlularla ıslatıyoruz” diyerek, olayların giderek daha da korkutucu hale geldiğini belirtti.

Manchester Polis Teşkilatı, bölgedeki okulların tatil edileceğini açıkladı.

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