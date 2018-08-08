taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.299
USD
5,2949
EURO
6,1400
ALTIN
206,44
PETR
74,6000

İngiltere'de 'yangın hortumu' korkuttu

İngiltere'nin Derbyshire bölgesinde yangın sırasında meydana gelen hortum anbean kameralar tarafından kaydedildi.

Haber Merkezi | 08.08.2018 - 13:09..
  1. Haberler
  2. Dünya

İngiltere'nin Leicester kentinde bir plastik fabrikasında çıkan yangında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

YANGIN PLASTİK FABRİKASINDA BAŞLAYARAK YAYILDI

Plastik fabrikasında başlayarak çevrede bulunan birkaç binaya da yayılan yangın; uzun uğraşlar sonucu söndürülse de akıllarda oluşan 'yangın hortumu' kaldı.

İngiltere'de 'yangın hortumu' korkuttu İZLE

KAMERALAR KAYDETTİ

Yangın sırasında oluşan hafif rüzgarın oluşturduğu ilginç görüntü anbean kameralar tarafından kaydedildi.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Yetkililer yangın sonrası ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yasa dışı bahis çetesine operasyon

Yasa dışı bahis çetesine operasyon

100
Bingöl'de çatışma: 3 PKK'lı öldürüldü

Bingöl'de çatışma: 3 PKK'lı öldürüldü

121
AB İsrail'i tanımayan kuruluştan desteğini çekti

AB İsrail'i tanımayan kuruluştan desteğini çekti

67
Özcan Yeniçeri: Böyle sünepe yerde durmam

Özcan Yeniçeri: Böyle sünepe yerde durmam

66
Kocasının kadınsı tavırlarını görünce sinir krizi geçirdi

Kocasının kadınsı tavırlarını görünce sinir krizi geçirdi

53
Ali Nesin CHP'lileri kızdırdı

Ali Nesin CHP'lileri kızdırdı

185
Birgün'ün Haydar Baş haberi

Birgün'ün Haydar Baş haberi

114
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM