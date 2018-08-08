İngiltere'nin Leicester kentinde bir plastik fabrikasında çıkan yangında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
YANGIN PLASTİK FABRİKASINDA BAŞLAYARAK YAYILDI
Plastik fabrikasında başlayarak çevrede bulunan birkaç binaya da yayılan yangın; uzun uğraşlar sonucu söndürülse de akıllarda oluşan 'yangın hortumu' kaldı.
İngiltere'de 'yangın hortumu' korkuttu İZLE
KAMERALAR KAYDETTİ
Yangın sırasında oluşan hafif rüzgarın oluşturduğu ilginç görüntü anbean kameralar tarafından kaydedildi.
ÖLEN YA DA YARALANAN YOK
Yetkililer yangın sonrası ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.