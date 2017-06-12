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İngiltere'de yeni kabine oluşturuldu

Birleşik Krallık'ta geçen perşembe günü yapılan erken genel seçimin Theresa May, yeni kabineyi oluşturdu.

12.06.2017 - 07:45
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therea

Sandıktan çıkardığı 318 milletvekiliyle tek başına hükümet kurmak için gerekli sayıya erişemeyen ve azınlık hükümeti kurmak için çalışmalarda bulunan May'in yeni kabinesinde yer alacak kişiler İngiltere Başbakanlığı tarafından açıklandı.

MAY'İN YAKIN ORTAĞI BAŞBAKAN YARDIMCISI OLDU

Yeni kabinede, birçok bakanın seçim öncesindeki pozisyonlarını koruduğu görülürken, İngiliz basını tarafından "May'in dostu ve yakın ortağı" olarak tanımlanan Çalışma ve Emeklilik Bakanı Damian Green, Başbakan Yardımcılığı görevine getirildi. Muhafazakar Parti iktidarında 2010-2016 yıllarında kabinede çeşitli görevlerde bulunan Michael Gove'un da Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığına getirilerek kabineye tekrar dahil olduğu dikkati çekti.

İŞTE KABİNE

Kabinede yer alacak Muhafazakar Partili bakanların isimleri şöyle:

Başbakan Theresa May

Başbakan Yardımcısı Damian Green

Maliye Bakanı Philip Hammond

İçişleri Bakanı Amber Rudd

Dışişleri Bakanı Boris Johnson

Savunma Bakanı Michael Fallon

Brexit Bakanı David Davis

Sağlık Bakanı Jeremy Hunt

Adalet Bakanı David Lidington

Eğitim Bakanı ve Kadın ve Eşitlikler Bakanı Justine Greening

Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox

İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Greg Clark

Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanı Michael Gove

Ulaştırma Bakanı Chris Grayling

Toplumlar ve Yerel Yönetimler Bakanı Sajid Javid

Uluslararası Kalkınma Bakanı Priti Patel

Çalışma ve Emeklilik Bakanı David Gauke

Kültür, Medya ve Spor Bakanı Karen Bradley

İskoçya Bakanı David Mundell

Galler Bakanı Alun Cairns

Kuzey İrlanda Bakanı James Brokenshir

Avam Kamarası lideri Andrea Leadsom

Lordlar Kamarası lideri Barones Natalie Evans

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