taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.119
USD
3,7711
EURO
4,6987
ALTIN
161,65
PETR
68,2200

İngiltere'deki cami saldırganına 43 yıl hapis

Londra'da bir cami önündeki insanların üzerine kamyonet sürerek bir kişiyi öldüren ve 12 kişiyi yaralayan Gallerli Darren Osborne, 43 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi | 03.02.2018 - 07:14..
  1. Haberler
  2. Dünya

Gallerli Darren Osborne adlı terörist, Finsbury Park yakınlarında bir cami önündeki cemaatin üzerine kamyonet sürmüş, bir kişinin ölümüne ve 12 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Çıktığı mahkemede, 43 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İngiltere'deki cami saldırganına 43 yıl hapis

"BU BİR TERÖR SALDIRISI"

Yargıç Bobbie Cheeman-Grubb, 18 Haziran 2017 tarihli saldırının kararını gerekçelendirirken Osborne'a, zihninin aşırı sağ görüşler tarafından "zehirlendiğini" ve akıl yapısının "kötücül bir nefrete" dönüştüğünü söyledi.

Yargıç, 48 yaşındaki Osborne hakkında 43 yıl boyunca şartlı tahliye başvurusunda bulunamayacak şekilde verdiği hükmünde, "Bu bir terör saldırısıydı ve öldürmeyi hedeflediniz" ifadesini kullandı.

İngiltere'deki cami saldırganına 43 yıl hapis

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tank ve Obüsler Suriye sınırından girdi

Tank ve Obüsler Suriye sınırından girdi

27
Zeytin Dalı Harekatı'nın bitmesi için Merkel'e mektup

Zeytin Dalı Harekatı'nın bitmesi için Merkel'e mektup

50
PKK destekçileri Almanya'da Türk vatandaşına saldırdı

PKK destekçileri Almanya'da Türk vatandaşına saldırdı

53
Esad rejimi Halep'e saldırdı: 10 ölü

Esad rejimi Halep'e saldırdı: 10 ölü

12
Esenyurt TEM bağlantı yolunda zincirleme kaza

Esenyurt TEM bağlantı yolunda zincirleme kaza

7
FETÖ firarisini bir er yakaladı

FETÖ firarisini bir er yakaladı

3
Cami tuvaletinde 7 günlük bebek bulundu

Cami tuvaletinde 7 günlük bebek bulundu

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM