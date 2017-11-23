İngiltere'deki evsizler için konut yapılacak

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, son dönemde sayıları giderek artan evsizlere ilişkin gerekli adımların atıldığını dile getirdi. Hammond, çok sayıda boş konut varken, insanların sokaklarda yaşamak zorunda kalmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

YETKİ VERİLECEK

Hammond, konutları boş olan ev sahiplerinin konut vergisini yüzde 100’e kadar artırabilmesi için yetki verileceğini söyledi.

Hammond ayrıca hükümetin Batı Midlands bölgesi, Manchester ve Liverpool gibi şehirlerde evsizler yönelik pilot konut projelerine yaklaşık 28 milyon sterlin ayıracağını kaydetti.

YENİ YATIRIM YAPMAK İSTEYENLERİ CESARETLENDİRECEK

Hedeflerinin evsizlerin sayısını 2022 yılına kadar yarı yarıya azaltmak, 2027’de ise tamamen sıfırlamak olduğunu Hammond, "İnovatif vergi politikamız halen 20 milyar varil petrole sahip sahada yeni yatırımlar yapmak isteyenleri cesaretlendirecek." ifadesini kullandı.