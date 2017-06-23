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İngiltere'deki geleneksel at yarışında terör korkusu

İngiltere'de 300 yıldır düzenlenen Royal Ascot At Yarışları, bu yıl terörün gölgesinde yapıldı.

23.06.2017 - 10:33
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İngiltere'deki geleneksel at yarışında terör korkusu

Resmi olarak gözler at yarışları üzerinde olsa da gerçekte bütün ilgi yarışları izlemeye gelen kadınların şapkalarında oluyordu.

İngiltere'deki geleneksel at yarışında terör korkusu

Kraliçe II. Elizabeth'in "Şapka Kraliçesi" olarak kabul edildiği bir ortamda, kadınlar süslü şapkalarla dikkat çekmeye çalışıyor.

İngiltere'deki geleneksel at yarışında terör korkusu

POLİSLER TETİKTE BEKLEDİ

Ancak bu sene İngiltere'de üst üste yaşanan terör olaylarından dolayı dikkat çeken şey şapkalar değil terör önlemi alan İngiliz polisleri oldu.

Kraliçe II. Elizabeth'in Royal Ascot At Yarışları'na gelişi VİDEO

İngiltere'deki geleneksel at yarışında terör korkusu

İngiltere'deki geleneksel at yarışında terör korkusu

(Kraliçe'nin korumaları araç içinde silahla bekledi)

İngiltere'deki geleneksel at yarışında terör korkusu

İngiltere'deki geleneksel at yarışında terör korkusu

İngiltere'deki geleneksel at yarışında terör korkusu

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