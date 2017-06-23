İngiltere'deki geleneksel at yarışında terör korkusu

Resmi olarak gözler at yarışları üzerinde olsa da gerçekte bütün ilgi yarışları izlemeye gelen kadınların şapkalarında oluyordu.

Kraliçe II. Elizabeth'in "Şapka Kraliçesi" olarak kabul edildiği bir ortamda, kadınlar süslü şapkalarla dikkat çekmeye çalışıyor.

POLİSLER TETİKTE BEKLEDİ

Ancak bu sene İngiltere'de üst üste yaşanan terör olaylarından dolayı dikkat çeken şey şapkalar değil terör önlemi alan İngiliz polisleri oldu.

Kraliçe II. Elizabeth'in Royal Ascot At Yarışları'na gelişi VİDEO

(Kraliçe'nin korumaları araç içinde silahla bekledi)