İngiltere'den Çin'e 17 günlük raylı ticaret başladı

İngiltere’nin Essex kentinden hareket eden 30 vagonluk ilk yük treni, yaklaşık 12 bin kilometreyi 17 günde katederek Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletine ulaşacak.

GÜZERGAH

İngiliz ihraç mallarını Çin pazarına ulaştıracak olan yük treninin Fransa, Belçika, Almanya, Polonya, Beyaz Rusya, Rusya ve Kazakistan üzerinden geçtikten sonra Zhejiang'a 27 Nisan'da ulaşması bekleniyor.

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NE TAŞIYOR

İlk yük treni seferinde ağırlıklı olarak İngiltere’de üretilen viski, bira, gazlı içecekler, gıda takviyeleri ve bebek ürünleri yer aldı.

DENİZ YOLUNDAN HIZLI, HAVA YOLUNDA UCUZ

Uluslararası nakliye şirketi DP World'ün Üst Yöneticisi Sultan Ahmed Bin Sulayem, konuya ilişkin değerlendirmesinde, İngiltere’den tren yolu ile mal ticaretinin deniz yoluyla ulaştırmaktan daha hızlı, hava yoluyla ulaştırmaktan ise daha ucuz olduğunu belirtti.